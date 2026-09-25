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Интеллектуальное зарядное устройство для аккумуляторов ЗУБР ЗУ-240 59305, 6/12/24 В, 2-12 А, розетка купить с доставкой в Москве
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Интеллектуальное зарядное устройство для аккумуляторов ЗУБР ЗУ-240 59305, 6/12/24 В, 2-12 А, розетка

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 630 руб. 
Начислим 107 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 742053
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Интеллектуальное зарядное устройство для аккумуляторов ЗУБР ЗУ-240 59305, 6/12/24 В, 2-12 А, розетка
6 630 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Размеры в упаковке, см
27х14х6
Вес, кг.
1.61

Описание товара Интеллектуальное зарядное устройство для аккумуляторов ЗУБР ЗУ-240 59305, 6/12/24 В, 2-12 А, розетка

Интеллектуальное зарядное устройство для аккумуляторов ЗУБР ЗУ-240 59305, 6/12/24 В, 2-12 А, розетка



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Отзывы о товаре Интеллектуальное зарядное устройство для аккумуляторов ЗУБР ЗУ-240 59305, 6/12/24 В, 2-12 А, розетка




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
ЗУБР
Описание
Интеллектуальное зарядное устройство для аккумуляторов ЗУБР ЗУ-240 59305, 6/12/24 В, 2-12 А, розетка


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Самовывоз
Доставка
Отзывы


Интеллектуальное зарядное устройство для аккумуляторов ЗУБР ЗУ-240 59305, 6/12/24 В, 2-12 А, розетка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 6630 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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