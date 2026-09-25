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Шарнирный трехзахватный съемник с удлиненными захватами ЗУБР 43319-305, внешний диаметр 55 - 390 мм, купить с доставкой в Москве
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Шарнирный трехзахватный съемник с удлиненными захватами ЗУБР 43319-305, внешний диаметр 55 - 390 мм,

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Шарнирный трехзахватный съемник с удлиненными захватами ЗУБР 43319-305, внешний диаметр 55 - 390 мм, - фото 1
Шарнирный трехзахватный съемник с удлиненными захватами ЗУБР 43319-305, внешний диаметр 55 - 390 мм, - фото 2
Шарнирный трехзахватный съемник с удлиненными захватами ЗУБР 43319-305, внешний диаметр 55 - 390 мм, - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
съемник
  • Шарнирный трехзахватный съемник с удлиненными захватами ЗУБР 43319-305, внешний диаметр 55 - 390 мм, - фото 1
  • Шарнирный трехзахватный съемник с удлиненными захватами ЗУБР 43319-305, внешний диаметр 55 - 390 мм, - фото 2
  • Шарнирный трехзахватный съемник с удлиненными захватами ЗУБР 43319-305, внешний диаметр 55 - 390 мм, - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 550 руб. 
Начислим 105 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 742046
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Шарнирный трехзахватный съемник с удлиненными захватами ЗУБР 43319-305, внешний диаметр 55 - 390 мм,
6 550 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
съемник
Max глубина рабочего пространства, мм
305
Max ширина рабочего пространства, мм
390
Min ширина рабочего пространства, мм
55
Тип бит
съемник
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
37х14х8
Вес, кг.
6.7

Описание товара Шарнирный трехзахватный съемник с удлиненными захватами ЗУБР 43319-305, внешний диаметр 55 - 390 мм,

Шарнирный съемник, 3-захватный с удлиненными захватами, 305 мм, ЗУБР Профессионал 43319-305 выполнен из прочной инструментальной стали. Модель упрощает снятие внутренних и внешних подшипников. Все лапы можно легко переустановить с внутреннего захвата на внешний. Увеличенная длина обеспечивает доступ к сложным элементам.



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Отзывы о товаре Шарнирный трехзахватный съемник с удлиненными захватами ЗУБР 43319-305, внешний диаметр 55 - 390 мм,




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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
съемник
Max глубина рабочего пространства, мм
305
Max ширина рабочего пространства, мм
390
Min ширина рабочего пространства, мм
55
Тип бит
съемник
Страна производитель
Китай
Описание
Шарнирный съемник, 3-захватный с удлиненными захватами, 305 мм, ЗУБР Профессионал 43319-305 выполнен из прочной инструментальной стали. Модель упрощает снятие внутренних и внешних подшипников. Все лапы можно легко переустановить с внутреннего захвата на внешний. Увеличенная длина обеспечивает доступ к сложным элементам.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Шарнирный трехзахватный съемник с удлиненными захватами ЗУБР 43319-305, внешний диаметр 55 - 390 мм, - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 6550 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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