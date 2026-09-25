Шарнирный трехзахватный съемник с удлиненными захватами ЗУБР 43319-275, внешний диаметр 40 - 340 мм,
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Характеристики
Тип товара
съемник
Привод
механический
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 200 руб.
В наличии
Код товара: 742045
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Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
5 200 руб.
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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
съемник
Привод
механический
Количество лап
3
Max глубина рабочего пространства, мм
275
Max ширина рабочего пространства, мм
340
Min ширина рабочего пространства, мм
40
Тип бит
съемник
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
36х11х7
Вес, кг.
5.13
Описание товара Шарнирный трехзахватный съемник с удлиненными захватами ЗУБР 43319-275, внешний диаметр 40 - 340 мм,
Шарнирный съемник, 3-захватный с удлиненными захватами, 275 мм, ЗУБР Профессионал 43319-275 выполнен из прочной инструментальной стали. Модель упрощает снятие внутренних и внешних подшипников. Захваты имеют увеличенную длину, которая позволяет получить доступ к заглубленным элементам.
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Бренд
ЗУБР
Тип товара
съемник
Привод
механический
Количество лап
3
Max глубина рабочего пространства, мм
275
Max ширина рабочего пространства, мм
340
Min ширина рабочего пространства, мм
40
Тип бит
съемник
Страна производитель
Китай
Шарнирный съемник, 3-захватный с удлиненными захватами, 275 мм, ЗУБР Профессионал 43319-275 выполнен из прочной инструментальной стали. Модель упрощает снятие внутренних и внешних подшипников. Захваты имеют увеличенную длину, которая позволяет получить доступ к заглубленным элементам.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Шарнирный трехзахватный съемник с удлиненными захватами ЗУБР 43319-275, внешний диаметр 40 - 340 мм, - купить по цене 5200 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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