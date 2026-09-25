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Раздвижной двухзахватный съемник с тонкими захватами ЗУБР 43313-160-215, внешний диаметр 30 - 135 мм купить с доставкой в Москве
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Раздвижной двухзахватный съемник с тонкими захватами ЗУБР 43313-160-215, внешний диаметр 30 - 135 мм

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Раздвижной двухзахватный съемник с тонкими захватами ЗУБР 43313-160-215, внешний диаметр 30 - 135 мм - фото 1
Раздвижной двухзахватный съемник с тонкими захватами ЗУБР 43313-160-215, внешний диаметр 30 - 135 мм - фото 2
Раздвижной двухзахватный съемник с тонкими захватами ЗУБР 43313-160-215, внешний диаметр 30 - 135 мм - фото 3
Раздвижной двухзахватный съемник с тонкими захватами ЗУБР 43313-160-215, внешний диаметр 30 - 135 мм - фото 4
Раздвижной двухзахватный съемник с тонкими захватами ЗУБР 43313-160-215, внешний диаметр 30 - 135 мм - фото 5
Раздвижной двухзахватный съемник с тонкими захватами ЗУБР 43313-160-215, внешний диаметр 30 - 135 мм - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
съемник
Привод
механический
  • Раздвижной двухзахватный съемник с тонкими захватами ЗУБР 43313-160-215, внешний диаметр 30 - 135 мм - фото 1
  • Раздвижной двухзахватный съемник с тонкими захватами ЗУБР 43313-160-215, внешний диаметр 30 - 135 мм - фото 2
  • Раздвижной двухзахватный съемник с тонкими захватами ЗУБР 43313-160-215, внешний диаметр 30 - 135 мм - фото 3
  • Раздвижной двухзахватный съемник с тонкими захватами ЗУБР 43313-160-215, внешний диаметр 30 - 135 мм - фото 4
  • Раздвижной двухзахватный съемник с тонкими захватами ЗУБР 43313-160-215, внешний диаметр 30 - 135 мм - фото 5
  • Раздвижной двухзахватный съемник с тонкими захватами ЗУБР 43313-160-215, внешний диаметр 30 - 135 мм - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 820 руб. 
Начислим 78 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 742034
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Раздвижной двухзахватный съемник с тонкими захватами ЗУБР 43313-160-215, внешний диаметр 30 - 135 мм
4 820 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
съемник
Привод
механический
Количество лап
2
Max глубина рабочего пространства, мм
215
Max ширина рабочего пространства, мм
160
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х19х4
Вес, кг.
2.24

Описание товара Раздвижной двухзахватный съемник с тонкими захватами ЗУБР 43313-160-215, внешний диаметр 30 - 135 мм

Раздвижной съемник 2-захватный с тонкими захватами, 215 мм, ЗУБР Профессионал 43313-160-215 выполнен из прочной инструментальной стали. Модель упрощает снятие внутренних и внешних подшипников. Благодаря тонким захватам существенно упрощена работа в труднодоступных местах.



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Отзывы о товаре Раздвижной двухзахватный съемник с тонкими захватами ЗУБР 43313-160-215, внешний диаметр 30 - 135 мм




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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
съемник
Привод
механический
Количество лап
2
Max глубина рабочего пространства, мм
215
Max ширина рабочего пространства, мм
160
Страна производитель
Китай
Описание
Раздвижной съемник 2-захватный с тонкими захватами, 215 мм, ЗУБР Профессионал 43313-160-215 выполнен из прочной инструментальной стали. Модель упрощает снятие внутренних и внешних подшипников. Благодаря тонким захватам существенно упрощена работа в труднодоступных местах.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Раздвижной двухзахватный съемник с тонкими захватами ЗУБР 43313-160-215, внешний диаметр 30 - 135 мм - по цене 4820 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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