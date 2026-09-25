Раздвижной трехзахватный съемник ЗУБР 43312-180-150, внешний диаметр 30 - 130 мм, внутренний диаметр
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Характеристики
Тип товара
съемник
Привод
механический
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 150 руб.
В наличии
Код товара: 742033
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3 150 руб.
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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
съемник
Привод
механический
Количество лап
3
Max глубина рабочего пространства, мм
150
Max ширина рабочего пространства, мм
180
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
27х23х4
Вес, кг.
1.89
Описание товара Раздвижной трехзахватный съемник ЗУБР 43312-180-150, внешний диаметр 30 - 130 мм, внутренний диаметр
Раздвижной съемник, 3-захватный, 150 мм, ЗУБР Профессионал 43312-180-150 выполнен из прочной инструментальной стали. Модель упрощает снятие внутренних и внешних подшипников. Дополнительную прочность инструменту придает закалка рабочей части. Три лапы исключают перекашивание подшипника при снятии.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
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Бренд
ЗУБР
Тип товара
съемник
Привод
механический
Количество лап
3
Max глубина рабочего пространства, мм
150
Max ширина рабочего пространства, мм
180
Страна производитель
Китай
Раздвижной съемник, 3-захватный, 150 мм, ЗУБР Профессионал 43312-180-150 выполнен из прочной инструментальной стали. Модель упрощает снятие внутренних и внешних подшипников. Дополнительную прочность инструменту придает закалка рабочей части. Три лапы исключают перекашивание подшипника при снятии.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Раздвижной трехзахватный съемник ЗУБР 43312-180-150, внешний диаметр 30 - 130 мм, внутренний диаметр - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 3150 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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