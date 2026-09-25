Раздвижной трехзахватный съемник ЗУБР 43312-180-090, внешний диаметр 30 - 130 мм, внутренний диаметр
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Характеристики
Тип товара
съемник
Комплектация
Главная штанга для сепаратора, опора ходового винта, ходовой винт, резьбовая втулка
Привод
механический
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 070 руб.
В наличии
Код товара: 742032
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Загружаем...
3 070 руб.
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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
съемник
Комплектация
Главная штанга для сепаратора, опора ходового винта, ходовой винт, резьбовая втулка
Привод
механический
Количество лап
3
Max глубина рабочего пространства, мм
90
Max ширина рабочего пространства, мм
180
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
22х22х4
Вес, кг.
1.48
Описание товара Раздвижной трехзахватный съемник ЗУБР 43312-180-090, внешний диаметр 30 - 130 мм, внутренний диаметр
Раздвижной съемник, 3-захватный, 90 мм, ЗУБР Профессионал 43312-180-090 можно использовать при работе с подшипниками. Наличие трех лап исключает перекашивание и значительно упрощает процесс снятия. Функциональность обеспечена широким рабочим диапазоном и прочным винтом под шестигранный ключ.
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Бренд
ЗУБР
Тип товара
съемник
Комплектация
Главная штанга для сепаратора, опора ходового винта, ходовой винт, резьбовая втулка
Привод
механический
Количество лап
3
Max глубина рабочего пространства, мм
90
Max ширина рабочего пространства, мм
180
Страна производитель
Китай
Раздвижной съемник, 3-захватный, 90 мм, ЗУБР Профессионал 43312-180-090 можно использовать при работе с подшипниками. Наличие трех лап исключает перекашивание и значительно упрощает процесс снятия. Функциональность обеспечена широким рабочим диапазоном и прочным винтом под шестигранный ключ.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Раздвижной трехзахватный съемник ЗУБР 43312-180-090, внешний диаметр 30 - 130 мм, внутренний диаметр - стоимость товара 3070 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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