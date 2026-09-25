Раздвижной двухзахватный съемник ЗУБР 43310-200-150, внешний диаметр 50 - 165 мм, внутренний диаметр
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Характеристики
Тип товара
съемник
Комплектация
Главная штанга для сепаратора, опора ходового винта, ходовой винт, резьбовая втулка
Привод
механический
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 460 руб.
В наличии
Код товара: 742031
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Загружаем...
3 460 руб.
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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
съемник
Комплектация
Главная штанга для сепаратора, опора ходового винта, ходовой винт, резьбовая втулка
Привод
механический
Количество лап
2
Max глубина рабочего пространства, мм
150
Max ширина рабочего пространства, мм
200
Тип бит
съемник
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
27х19х4
Вес, кг.
2.83
Описание товара Раздвижной двухзахватный съемник ЗУБР 43310-200-150, внешний диаметр 50 - 165 мм, внутренний диаметр
Раздвижной съемник 2-захватный,150 мм, ЗУБР Профессионал 43310-200-150 выполнен из прочной инструментальной стали. Модель упрощает снятие внутренних и внешних подшипников.Благодаря простой системе монтажа губок достаточно легко сменить их направленность и работать с внутренними или внешними подшипниками. Наличие узких губок упрощает снятие.
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Бренд
ЗУБР
Тип товара
съемник
Комплектация
Главная штанга для сепаратора, опора ходового винта, ходовой винт, резьбовая втулка
Привод
механический
Количество лап
2
Max глубина рабочего пространства, мм
150
Max ширина рабочего пространства, мм
200
Тип бит
съемник
Страна производитель
Китай
Раздвижной съемник 2-захватный,150 мм, ЗУБР Профессионал 43310-200-150 выполнен из прочной инструментальной стали. Модель упрощает снятие внутренних и внешних подшипников.Благодаря простой системе монтажа губок достаточно легко сменить их направленность и работать с внутренними или внешними подшипниками. Наличие узких губок упрощает снятие.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Раздвижной двухзахватный съемник ЗУБР 43310-200-150, внешний диаметр 50 - 165 мм, внутренний диаметр - данный товар вы можете купить по цене 3460 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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