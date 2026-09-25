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Набор сепараторных съемников в кейсе ЗУБР 43307-H12 купить с доставкой в Москве
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Набор сепараторных съемников в кейсе ЗУБР 43307-H12

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Набор сепараторных съемников в кейсе ЗУБР 43307-H12 - фото 1
Набор сепараторных съемников в кейсе ЗУБР 43307-H12 - фото 2
Набор сепараторных съемников в кейсе ЗУБР 43307-H12 - фото 3
Набор сепараторных съемников в кейсе ЗУБР 43307-H12 - фото 4
Набор сепараторных съемников в кейсе ЗУБР 43307-H12 - фото 5
Набор сепараторных съемников в кейсе ЗУБР 43307-H12 - фото 6
Набор сепараторных съемников в кейсе ЗУБР 43307-H12 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
съемник
Комплектация
Съемник сепараторный 30-50 мм — 1 шт.; съемник сепараторный 50-75 мм — 1 шт.; удлинители 90 мм — 4 шт.; удлинители 120 мм — 4 шт.; винтовой захват — 2 шт.; кейс — 1 шт.
Привод
механический
  • Набор сепараторных съемников в кейсе ЗУБР 43307-H12 - фото 1
  • Набор сепараторных съемников в кейсе ЗУБР 43307-H12 - фото 2
  • Набор сепараторных съемников в кейсе ЗУБР 43307-H12 - фото 3
  • Набор сепараторных съемников в кейсе ЗУБР 43307-H12 - фото 4
  • Набор сепараторных съемников в кейсе ЗУБР 43307-H12 - фото 5
  • Набор сепараторных съемников в кейсе ЗУБР 43307-H12 - фото 6
  • Набор сепараторных съемников в кейсе ЗУБР 43307-H12 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 990 руб. 
Начислим 112 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 742028
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Набор сепараторных съемников в кейсе ЗУБР 43307-H12
6 990 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
съемник
Комплектация
Съемник сепараторный 30-50 мм — 1 шт.; съемник сепараторный 50-75 мм — 1 шт.; удлинители 90 мм — 4 шт.; удлинители 120 мм — 4 шт.; винтовой захват — 2 шт.; кейс — 1 шт.
Привод
механический
Количество лап
2
Max глубина рабочего пространства, мм
120
Max ширина рабочего пространства, мм
75
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
38х25х7
Вес, кг.
5.4

Описание товара Набор сепараторных съемников в кейсе ЗУБР 43307-H12

Набор съемников сепараторных ЗУБР Профессионал, в кейсе 43307-H12 применяется для демонтажа подшипников, шестерней и других деталей, расположенных вплотную к узлам механизма. Изделия выполнены из качественной инструментальной стали, что гарантирует долгий срок службы и стойкость к высоким нагрузкам. Цинковое и фосфатное покрытие обеспечивает защиту от коррозии. В комплект поставки входит пластиковый кейс, для удобства хранения и перемещения набора.



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков

Отзывы о товаре Набор сепараторных съемников в кейсе ЗУБР 43307-H12




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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
съемник
Комплектация
Съемник сепараторный 30-50 мм — 1 шт.; съемник сепараторный 50-75 мм — 1 шт.; удлинители 90 мм — 4 шт.; удлинители 120 мм — 4 шт.; винтовой захват — 2 шт.; кейс — 1 шт.
Привод
механический
Количество лап
2
Max глубина рабочего пространства, мм
120
Max ширина рабочего пространства, мм
75
Страна производитель
Китай
Описание
Набор съемников сепараторных ЗУБР Профессионал, в кейсе 43307-H12 применяется для демонтажа подшипников, шестерней и других деталей, расположенных вплотную к узлам механизма. Изделия выполнены из качественной инструментальной стали, что гарантирует долгий срок службы и стойкость к высоким нагрузкам. Цинковое и фосфатное покрытие обеспечивает защиту от коррозии. В комплект поставки входит пластиковый кейс, для удобства хранения и перемещения набора.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Набор сепараторных съемников в кейсе ЗУБР 43307-H12 - по цене 6990 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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