Набор съемников со сменными захватами в кейсе ЗУБР 43305-H13
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
съемник
Комплектация
траверса трехлапая 250 мм, траверса двухлапая 250 мм, рабочие болты 160 и 270 мм, захваты 120 мм (3 шт.), захваты 232 мм (3 шт.), захваты 280 мм (3 шт.)
Количество предметов, шт
13
Привод
гидравлический
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 240 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 742027
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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
съемник
Комплектация
траверса трехлапая 250 мм, траверса двухлапая 250 мм, рабочие болты 160 и 270 мм, захваты 120 мм (3 шт.), захваты 232 мм (3 шт.), захваты 280 мм (3 шт.)
Количество предметов, шт
13
Привод
гидравлический
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
53х35х9
Вес, кг.
8.18
Описание товара Набор съемников со сменными захватами в кейсе ЗУБР 43305-H13
Набор съемников со сменными захватами ЗУБР Профессионал, в кейсе 43305-H13 служит при демонтаже внутренних и наружных подшипников, шкивов и шестерней, установленных с натягом. Изделия выполнены из качественной инструментальной стали, что гарантирует долгий срок службы и стойкость к высоким нагрузкам. Цинковое покрытие обеспечивает защиту от коррозии. Благодаря тонким лапкам захвата съемники подходят для работ в труднодоступных местах.
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Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
ЗУБР
Тип товара
съемник
Комплектация
траверса трехлапая 250 мм, траверса двухлапая 250 мм, рабочие болты 160 и 270 мм, захваты 120 мм (3 шт.), захваты 232 мм (3 шт.), захваты 280 мм (3 шт.)
Количество предметов, шт
13
Привод
гидравлический
Страна производитель
Китай
Набор съемников со сменными захватами ЗУБР Профессионал, в кейсе 43305-H13 служит при демонтаже внутренних и наружных подшипников, шкивов и шестерней, установленных с натягом. Изделия выполнены из качественной инструментальной стали, что гарантирует долгий срок службы и стойкость к высоким нагрузкам. Цинковое покрытие обеспечивает защиту от коррозии. Благодаря тонким лапкам захвата съемники подходят для работ в труднодоступных местах.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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