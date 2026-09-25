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Универсальный редукторный съемник ЗУБР 43301-5, 5 т купить с доставкой в Москве
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Универсальный редукторный съемник ЗУБР 43301-5, 5 т

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Универсальный редукторный съемник ЗУБР 43301-5, 5 т - фото 1
Универсальный редукторный съемник ЗУБР 43301-5, 5 т - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
съемник
Комплектация
Съемник; упаковка
Привод
механический
  • Универсальный редукторный съемник ЗУБР 43301-5, 5 т - фото 1
  • Универсальный редукторный съемник ЗУБР 43301-5, 5 т - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 680 руб. 
Начислим 171 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 742026
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Универсальный редукторный съемник ЗУБР 43301-5, 5 т
10 680 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
съемник
Комплектация
Съемник; упаковка
Привод
механический
Max глубина рабочего пространства, мм
70
Max ширина рабочего пространства, мм
380
Тип бит
съемник
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
33х25х8
Вес, кг.
4.64

Описание товара Универсальный редукторный съемник ЗУБР 43301-5, 5 т

Возможность сборки как двух-, так и трехзахватного съемника, в зависимости от необходимости Ручка для уменьшения прикладываемого усилия Качественная инструментальная сталь Хромированное покрытие для защиты от коррозии.



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Отзывы о товаре Универсальный редукторный съемник ЗУБР 43301-5, 5 т




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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
съемник
Комплектация
Съемник; упаковка
Привод
механический
Max глубина рабочего пространства, мм
70
Max ширина рабочего пространства, мм
380
Тип бит
съемник
Страна производитель
Китай
Описание
Возможность сборки как двух-, так и трехзахватного съемника, в зависимости от необходимости Ручка для уменьшения прикладываемого усилия Качественная инструментальная сталь Хромированное покрытие для защиты от коррозии.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Универсальный редукторный съемник ЗУБР 43301-5, 5 т - стоимость товара 10680 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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