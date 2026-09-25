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Универсальный редукторный съемник ЗУБР 43301-10, 10 т купить с доставкой в Москве
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Универсальный редукторный съемник ЗУБР 43301-10, 10 т

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Универсальный редукторный съемник ЗУБР 43301-10, 10 т - фото 1
Универсальный редукторный съемник ЗУБР 43301-10, 10 т - фото 2
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Универсальный редукторный съемник ЗУБР 43301-10, 10 т - фото 4
Универсальный редукторный съемник ЗУБР 43301-10, 10 т - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
съемник
Комплектация
специальная рукоятка
Привод
механический
  • Универсальный редукторный съемник ЗУБР 43301-10, 10 т - фото 1
  • Универсальный редукторный съемник ЗУБР 43301-10, 10 т - фото 2
  • Универсальный редукторный съемник ЗУБР 43301-10, 10 т - фото 3
  • Универсальный редукторный съемник ЗУБР 43301-10, 10 т - фото 4
  • Универсальный редукторный съемник ЗУБР 43301-10, 10 т - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
15 860 руб. 
Начислим 254 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 742025
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Универсальный редукторный съемник ЗУБР 43301-10, 10 т
15 860 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
съемник
Комплектация
специальная рукоятка
Привод
механический
Количество лап
3
Max глубина рабочего пространства, мм
90
Max ширина рабочего пространства, мм
480
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
39х29х9
Вес, кг.
9.8

Описание товара Универсальный редукторный съемник ЗУБР 43301-10, 10 т

Редукторный универсальный съемник 10 т ЗУБР Профессионал 43301-10 укомплектован специальной рукояткой, которая обеспечивает дополнительный рычаг при работе. Конструкция обладает точно рассчитанной прочностью и выдерживает давление до 10 тонн, что позволяет снимать довольно крупные подшипники и иные детали.



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Отзывы о товаре Универсальный редукторный съемник ЗУБР 43301-10, 10 т




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
съемник
Комплектация
специальная рукоятка
Привод
механический
Количество лап
3
Max глубина рабочего пространства, мм
90
Max ширина рабочего пространства, мм
480
Страна производитель
Китай
Описание
Редукторный универсальный съемник 10 т ЗУБР Профессионал 43301-10 укомплектован специальной рукояткой, которая обеспечивает дополнительный рычаг при работе. Конструкция обладает точно рассчитанной прочностью и выдерживает давление до 10 тонн, что позволяет снимать довольно крупные подшипники и иные детали.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Универсальный редукторный съемник ЗУБР 43301-10, 10 т - стоимость товара 15860 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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