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Гидравлическая трансмиссионная стойка Kraftool 43461-0.5, 1140 - 1945 мм, 0,5 т купить с доставкой в Москве
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Гидравлическая трансмиссионная стойка Kraftool 43461-0.5, 1140 - 1945 мм, 0,5 т

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просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 360 руб. 
Начислим 230 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 742023
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Гидравлическая трансмиссионная стойка Kraftool 43461-0.5, 1140 - 1945 мм, 0,5 т
14 360 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Kraftool
Размеры в упаковке, м
1.11х0.28х0.16
Вес, кг.
29.47

Описание товара Гидравлическая трансмиссионная стойка Kraftool 43461-0.5, 1140 - 1945 мм, 0,5 т

Гидравлическая трансмиссионная стойка Kraftool 43461-0.5, 1140 - 1945 мм, 0,5 т

Отзывы о товаре Гидравлическая трансмиссионная стойка Kraftool 43461-0.5, 1140 - 1945 мм, 0,5 т




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Характеристики
Бренд
Kraftool
Описание
Гидравлическая трансмиссионная стойка Kraftool 43461-0.5, 1140 - 1945 мм, 0,5 т
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Гидравлическая трансмиссионная стойка Kraftool 43461-0.5, 1140 - 1945 мм, 0,5 т - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 14360 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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