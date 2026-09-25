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Траверса для гидравлического крана ЗУБР 43015-0.7, 0,7 т купить с доставкой в Москве
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Траверса для гидравлического крана ЗУБР 43015-0.7, 0,7 т

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Описание товара скоро будет готово,
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 390 руб. 
Начислим 39 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 742022
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Траверса для гидравлического крана ЗУБР 43015-0.7, 0,7 т
2 390 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Размеры в упаковке, см
47х14х11
Вес, кг.
5.65

Описание товара Траверса для гидравлического крана ЗУБР 43015-0.7, 0,7 т

Траверса для гидравлического крана ЗУБР 43015-0.7, 0,7 т

Отзывы о товаре Траверса для гидравлического крана ЗУБР 43015-0.7, 0,7 т




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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Описание
Траверса для гидравлического крана ЗУБР 43015-0.7, 0,7 т
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Траверса для гидравлического крана ЗУБР 43015-0.7, 0,7 т - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 2390 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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