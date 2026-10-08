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Гидравлический пресс с домкратом и возвратными пружинами Kraftool PMW-20 43470-20, 20 т купить с доставкой в Москве
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Гидравлический пресс с домкратом и возвратными пружинами Kraftool PMW-20 43470-20, 20 т

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Гидравлический пресс с домкратом и возвратными пружинами Kraftool PMW-20 43470-20, 20 т
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Материал корпуса
сталь
Механизм
Гидравлический
Усилие, т
20
Ход штока
150
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
23 820 руб. 
Начислим 382 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 742017
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Гидравлический пресс с домкратом и возвратными пружинами Kraftool PMW-20 43470-20, 20 т
23 820 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Kraftool
Материал корпуса
сталь
Механизм
Гидравлический
Усилие, т
20
Ход штока
150
Подъем станины min, мм
0
Подъем станины max, мм
710
Брикетирование
Да
Под бутылочный домкрат
Да
Запрессовка подшипников
Да
Длина
640
Высота
1500
Ширина
540
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.54х0.23х0.22
Вес, кг.
71.8

Описание товара Гидравлический пресс с домкратом и возвратными пружинами Kraftool PMW-20 43470-20, 20 т

Гидравлический пресс Kraftool — это мощный инструмент, способный развивать усилие до 20 тонн. Благодаря ход штока 150 мм, он отлично справляется даже с трудоёмкой запрессовкой подшипников и подходит для брикетирования. Стальной корпус придаёт конструкции прочность и обеспечивает долгий срок службы даже при больших нагрузках. Регулируемая станина (максимальный подъём — 710 мм) позволяет удобно работать с деталями разного размера. При длине 640 см и высоте 1500 мм пресс остаётся относительно компактным для своего класса и уверенно стоит на полу за счёт массы 68,3 кг. Kraftool — отличный выбор для тех, кому нужны большая сила и надёжность в работе.

Отзывы о товаре Гидравлический пресс с домкратом и возвратными пружинами Kraftool PMW-20 43470-20, 20 т




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Характеристики
Бренд
Kraftool
Материал корпуса
сталь
Механизм
Гидравлический
Усилие, т
20
Ход штока
150
Подъем станины min, мм
0
Подъем станины max, мм
710
Брикетирование
Да
Под бутылочный домкрат
Да
Запрессовка подшипников
Да
Длина
640
Развернуть
Высота
1500
Ширина
540
Страна производитель
Китай
Описание
Гидравлический пресс Kraftool — это мощный инструмент, способный развивать усилие до 20 тонн. Благодаря ход штока 150 мм, он отлично справляется даже с трудоёмкой запрессовкой подшипников и подходит для брикетирования. Стальной корпус придаёт конструкции прочность и обеспечивает долгий срок службы даже при больших нагрузках. Регулируемая станина (максимальный подъём — 710 мм) позволяет удобно работать с деталями разного размера. При длине 640 см и высоте 1500 мм пресс остаётся относительно компактным для своего класса и уверенно стоит на полу за счёт массы 68,3 кг. Kraftool — отличный выбор для тех, кому нужны большая сила и надёжность в работе.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Гидравлический пресс с домкратом и возвратными пружинами Kraftool PMW-20 43470-20, 20 т - этот товар вы можете купить по цене 23820 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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