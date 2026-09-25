Гидравлический набор для правки кузова в пластиковом кейсе ЗУБР 43035-10_z01, 10 т
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Характеристики
Тип товара
гидравлический набор
Комплектация
кейс, насадка, удлинитель
Количество предметов, шт
15
Привод
гидравлический
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
16 150 руб.
В наличии
Код товара: 742014
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Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
16 150 руб.
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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
гидравлический набор
Комплектация
кейс, насадка, удлинитель
Количество предметов, шт
15
Привод
гидравлический
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1х0.45х0.21
Вес, кг.
30
Описание товара Гидравлический набор для правки кузова в пластиковом кейсе ЗУБР 43035-10_z01, 10 т
Гидравлический портативный набор для правки кузова в пластиковом кейсе (10т, 70МПа) Зубр 43035-10 позволяет аккуратно и в короткий срок восстановить корпус автомобиля после легкой аварии. Гидроцилиндр обеспечивает усилие на выходе 10 т, чего достаточно для работы с легковыми автомобилями. Качественная модель отличается стабильностью продолжительной работы.
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Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
ЗУБР
Тип товара
гидравлический набор
Комплектация
кейс, насадка, удлинитель
Количество предметов, шт
15
Привод
гидравлический
Страна производитель
Китай
Гидравлический портативный набор для правки кузова в пластиковом кейсе (10т, 70МПа) Зубр 43035-10 позволяет аккуратно и в короткий срок восстановить корпус автомобиля после легкой аварии. Гидроцилиндр обеспечивает усилие на выходе 10 т, чего достаточно для работы с легковыми автомобилями. Качественная модель отличается стабильностью продолжительной работы.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Гидравлический набор для правки кузова в пластиковом кейсе ЗУБР 43035-10_z01, 10 т - по цене 16150 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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