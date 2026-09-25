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Гидравлический набор для правки кузова в пластиковом кейсе ЗУБР 43035-10_z01, 10 т купить с доставкой в Москве
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Гидравлический набор для правки кузова в пластиковом кейсе ЗУБР 43035-10_z01, 10 т

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Гидравлический набор для правки кузова в пластиковом кейсе ЗУБР 43035-10_z01, 10 т - фото 1
Гидравлический набор для правки кузова в пластиковом кейсе ЗУБР 43035-10_z01, 10 т - фото 2
Гидравлический набор для правки кузова в пластиковом кейсе ЗУБР 43035-10_z01, 10 т - фото 3
Гидравлический набор для правки кузова в пластиковом кейсе ЗУБР 43035-10_z01, 10 т - фото 4
Гидравлический набор для правки кузова в пластиковом кейсе ЗУБР 43035-10_z01, 10 т - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
гидравлический набор
Комплектация
кейс, насадка, удлинитель
Количество предметов, шт
15
Привод
гидравлический
  • Гидравлический набор для правки кузова в пластиковом кейсе ЗУБР 43035-10_z01, 10 т - фото 1
  • Гидравлический набор для правки кузова в пластиковом кейсе ЗУБР 43035-10_z01, 10 т - фото 2
  • Гидравлический набор для правки кузова в пластиковом кейсе ЗУБР 43035-10_z01, 10 т - фото 3
  • Гидравлический набор для правки кузова в пластиковом кейсе ЗУБР 43035-10_z01, 10 т - фото 4
  • Гидравлический набор для правки кузова в пластиковом кейсе ЗУБР 43035-10_z01, 10 т - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
16 150 руб. 
Начислим 259 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 742014
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Гидравлический набор для правки кузова в пластиковом кейсе ЗУБР 43035-10_z01, 10 т
16 150 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
гидравлический набор
Комплектация
кейс, насадка, удлинитель
Количество предметов, шт
15
Привод
гидравлический
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1х0.45х0.21
Вес, кг.
30

Описание товара Гидравлический набор для правки кузова в пластиковом кейсе ЗУБР 43035-10_z01, 10 т

Гидравлический портативный набор для правки кузова в пластиковом кейсе (10т, 70МПа) Зубр 43035-10 позволяет аккуратно и в короткий срок восстановить корпус автомобиля после легкой аварии. Гидроцилиндр обеспечивает усилие на выходе 10 т, чего достаточно для работы с легковыми автомобилями. Качественная модель отличается стабильностью продолжительной работы.



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Отзывы о товаре Гидравлический набор для правки кузова в пластиковом кейсе ЗУБР 43035-10_z01, 10 т




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
гидравлический набор
Комплектация
кейс, насадка, удлинитель
Количество предметов, шт
15
Привод
гидравлический
Страна производитель
Китай
Описание
Гидравлический портативный набор для правки кузова в пластиковом кейсе (10т, 70МПа) Зубр 43035-10 позволяет аккуратно и в короткий срок восстановить корпус автомобиля после легкой аварии. Гидроцилиндр обеспечивает усилие на выходе 10 т, чего достаточно для работы с легковыми автомобилями. Качественная модель отличается стабильностью продолжительной работы.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Гидравлический набор для правки кузова в пластиковом кейсе ЗУБР 43035-10_z01, 10 т - по цене 16150 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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