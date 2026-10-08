Гидравлический пресс с гидронасосом и манометром ЗУБР ПГН-12 43072-12, 12 т
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Характеристики
Описание товара Гидравлический пресс с гидронасосом и манометром ЗУБР ПГН-12 43072-12, 12 т
Гидравлический пресс ЗУБР — надежное сочетание мощности и функциональности для самых разных задач в мастерской или на производстве. Корпус из прочной стали гарантирует долгий срок службы и устойчивость даже при серьезных нагрузках. Усилие до 12 тонн подходит для сложных работ: легко справляется с брикетированием, запрессовкой подшипников и монтажом с помощью бутылочного домкрата. Ход штока 180 мм позволяет работать с деталями разных размеров, а максимальный подъем станины 895 мм дает простор для универсального применения. Компактные размеры не займут лишнего места: длина 620 см, ширина 450 мм, высота 1590 мм — для своего класса это оптимально. Вес 52 кг говорит о надежности и устойчивости конструкции. Гидравлический механизм обеспечивает гладкую и быструю работу, что делает пресс ЗУБР отличным выбором для регулярных и интенсивных операций.
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