Гидравлический пресс с гидронасосом и манометром Kraftool PMP-20 43472-20, 20 т
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Характеристики
Материал корпуса
сталь
Механизм
Гидравлический
Усилие, т
20
Ход штока
190
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
38 180 руб.
В наличии
Код товара: 742010
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38 180 руб.
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Характеристики
Бренд
Kraftool
Материал корпуса
сталь
Механизм
Гидравлический
Усилие, т
20
Ход штока
190
Подъем станины min, мм
0
Подъем станины max, мм
1035
Брикетирование
Да
Под бутылочный домкрат
Да
Запрессовка подшипников
Да
Длина
700
Высота
1790
Ширина
590
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.55х0.32х0.21
Вес, кг.
98
Описание товара Гидравлический пресс с гидронасосом и манометром Kraftool PMP-20 43472-20, 20 т
Гидравлический пресс Kraftool сочетает в себе впечатляющее усилие в 20 тонн и прочный стальной корпус, что гарантирует надежную и безопасную работу при высоких нагрузках. С широким функционалом — подойдёт для запрессовки подшипников и брикетирования, делая его универсальным помощником в мастерской или на производстве. Высокий подъем станины до 1035 мм и ход штока 190 мм открывают возможности для работы с крупными деталями, а широкий и устойчивый корпус (ширина 590 мм, высота 1790 мм) обеспечивает стабильность даже при серьёзных задачах. Пространство под бутылочный домкрат делает эксплуатацию максимально удобной. Несмотря на внушительный функционал, весит всего 85 кг, что позволяет легко разместить устройство в рабочем пространстве.
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Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Kraftool
Материал корпуса
сталь
Механизм
Гидравлический
Усилие, т
20
Ход штока
190
Подъем станины min, мм
0
Подъем станины max, мм
1035
Брикетирование
Да
Под бутылочный домкрат
Да
Запрессовка подшипников
Да
Длина
700
Развернуть
Высота
1790
Ширина
590
Страна производитель
Китай
Гидравлический пресс Kraftool сочетает в себе впечатляющее усилие в 20 тонн и прочный стальной корпус, что гарантирует надежную и безопасную работу при высоких нагрузках. С широким функционалом — подойдёт для запрессовки подшипников и брикетирования, делая его универсальным помощником в мастерской или на производстве. Высокий подъем станины до 1035 мм и ход штока 190 мм открывают возможности для работы с крупными деталями, а широкий и устойчивый корпус (ширина 590 мм, высота 1790 мм) обеспечивает стабильность даже при серьёзных задачах. Пространство под бутылочный домкрат делает эксплуатацию максимально удобной. Несмотря на внушительный функционал, весит всего 85 кг, что позволяет легко разместить устройство в рабочем пространстве.
Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для пневмоинструмента, Бензорезы, Виброплиты, Гидравлические прессы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону
Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для пневмоинструмента, Бензорезы, Виброплиты, Гидравлические прессы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону
Гидравлический пресс с гидронасосом и манометром Kraftool PMP-20 43472-20, 20 т - стоимость товара 38180 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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