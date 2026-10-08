Гидравлический пресс с гидронасосом и манометром ЗУБР ПГН-20 43072-20, 20 т
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Гидравлический пресс с гидронасосом и манометром ЗУБР ПГН-20 43072-20, 20 т
Гидравлический пресс ЗУБР — это мощное решение для тяжелых задач. Усилие в 20 тонн позволяет уверенно справляться с брикетированием и запрессовкой подшипников. Такая сила делает пресс незаменимым помощником на СТО и в мастерских, где требуется максимум надёжности. Корпус из стали выдерживает серьёзные нагрузки и ежедневную эксплуатацию без компромиссов по прочности. Продуманный механизм гидравлики обеспечивает плавную и контролируемую работу, облегчая труд мастера. Максимальный подъём станины — 955 мм, а ход штока — 190 мм: этого хватает для работы с крупными деталями и элементами различных форматов. А возможность установки под бутылочный домкрат расширяет сценарии использования. При своих внушительных характеристиках и весе в 95 кг пресс остаётся достаточно компактным для размещения в рабочей зоне, занимает пространство шириной 585 мм и высотой 1770 мм. Надежный помощник для профессионалов, которым нужно качество, сила и универсальность в одном корпусе.
Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для пневмоинструмента, Бензорезы, Виброплиты, Гидравлические прессы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для пневмоинструмента, Бензорезы, Виброплиты, Гидравлические прессы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону
Отзывы о товаре Гидравлический пресс с гидронасосом и манометром ЗУБР ПГН-20 43072-20, 20 т