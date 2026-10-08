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Гидравлический пресс с гидронасосом и манометром ЗУБР ПГН-20 43072-20, 20 т купить с доставкой в Москве
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Гидравлический пресс с гидронасосом и манометром ЗУБР ПГН-20 43072-20, 20 т

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Гидравлический пресс с гидронасосом и манометром ЗУБР ПГН-20 43072-20, 20 т - фото 1
Гидравлический пресс с гидронасосом и манометром ЗУБР ПГН-20 43072-20, 20 т - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Материал корпуса
сталь
Механизм
Гидравлический
Усилие, т
20
Ход штока
190
  • Гидравлический пресс с гидронасосом и манометром ЗУБР ПГН-20 43072-20, 20 т - фото 1
  • Гидравлический пресс с гидронасосом и манометром ЗУБР ПГН-20 43072-20, 20 т - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
37 790 руб. 
Начислим 605 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 742009
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Гидравлический пресс с гидронасосом и манометром ЗУБР ПГН-20 43072-20, 20 т
37 790 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Материал корпуса
сталь
Механизм
Гидравлический
Усилие, т
20
Ход штока
190
Подъем станины min, мм
0
Подъем станины max, мм
955
Брикетирование
Да
Под бутылочный домкрат
Да
Запрессовка подшипников
Да
Длина
690
Высота
1770
Ширина
585
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.54х0.31х0.2
Вес, кг.
94.5

Описание товара Гидравлический пресс с гидронасосом и манометром ЗУБР ПГН-20 43072-20, 20 т

Гидравлический пресс ЗУБР — это мощное решение для тяжелых задач. Усилие в 20 тонн позволяет уверенно справляться с брикетированием и запрессовкой подшипников. Такая сила делает пресс незаменимым помощником на СТО и в мастерских, где требуется максимум надёжности. Корпус из стали выдерживает серьёзные нагрузки и ежедневную эксплуатацию без компромиссов по прочности. Продуманный механизм гидравлики обеспечивает плавную и контролируемую работу, облегчая труд мастера. Максимальный подъём станины — 955 мм, а ход штока — 190 мм: этого хватает для работы с крупными деталями и элементами различных форматов. А возможность установки под бутылочный домкрат расширяет сценарии использования. При своих внушительных характеристиках и весе в 95 кг пресс остаётся достаточно компактным для размещения в рабочей зоне, занимает пространство шириной 585 мм и высотой 1770 мм. Надежный помощник для профессионалов, которым нужно качество, сила и универсальность в одном корпусе.

Отзывы о товаре Гидравлический пресс с гидронасосом и манометром ЗУБР ПГН-20 43072-20, 20 т




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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Материал корпуса
сталь
Механизм
Гидравлический
Усилие, т
20
Ход штока
190
Подъем станины min, мм
0
Подъем станины max, мм
955
Брикетирование
Да
Под бутылочный домкрат
Да
Запрессовка подшипников
Да
Длина
690
Развернуть
Высота
1770
Ширина
585
Страна производитель
Китай
Описание
Гидравлический пресс ЗУБР — это мощное решение для тяжелых задач. Усилие в 20 тонн позволяет уверенно справляться с брикетированием и запрессовкой подшипников. Такая сила делает пресс незаменимым помощником на СТО и в мастерских, где требуется максимум надёжности. Корпус из стали выдерживает серьёзные нагрузки и ежедневную эксплуатацию без компромиссов по прочности. Продуманный механизм гидравлики обеспечивает плавную и контролируемую работу, облегчая труд мастера. Максимальный подъём станины — 955 мм, а ход штока — 190 мм: этого хватает для работы с крупными деталями и элементами различных форматов. А возможность установки под бутылочный домкрат расширяет сценарии использования. При своих внушительных характеристиках и весе в 95 кг пресс остаётся достаточно компактным для размещения в рабочей зоне, занимает пространство шириной 585 мм и высотой 1770 мм. Надежный помощник для профессионалов, которым нужно качество, сила и универсальность в одном корпусе.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Гидравлический пресс с гидронасосом и манометром ЗУБР ПГН-20 43072-20, 20 т - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 37790 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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