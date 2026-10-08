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Гидравлический пресс с гидронасосом и манометром ЗУБР ПГН-10 43072-10, 10 т купить с доставкой в Москве
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Гидравлический пресс с гидронасосом и манометром ЗУБР ПГН-10 43072-10, 10 т

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Гидравлический пресс с гидронасосом и манометром ЗУБР ПГН-10 43072-10, 10 т
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Материал корпуса
сталь
Механизм
Гидравлический
Усилие, т
10
Ход штока
180
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
23 660 руб. 
Начислим 379 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 742008
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Гидравлический пресс с гидронасосом и манометром ЗУБР ПГН-10 43072-10, 10 т
23 660 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Материал корпуса
сталь
Механизм
Гидравлический
Усилие, т
10
Ход штока
180
Подъем станины min, мм
0
Подъем станины max, мм
358
Брикетирование
Да
Под бутылочный домкрат
Да
Запрессовка подшипников
Нет
Длина
690
Высота
1020
Ширина
450
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
74х51х16
Вес, кг.
49.5

Описание товара Гидравлический пресс с гидронасосом и манометром ЗУБР ПГН-10 43072-10, 10 т

Гидравлический пресс ЗУБР — это настоящая рабочая лошадка с усилием 10 тонн, которая справится даже с самыми сложными задачами в мастерской или на производстве. Надёжный стальной корпус обеспечивает прочность и стабильность при любом давлении, а продуманный ход штока в 180 мм позволяет легко работать с различными заготовками. Благодаря высокой максимальной высоте подъёма станины — 358 мм — и возможности брикетирования, этот пресс отлично подходит для обработки крупных деталей. Поддержка установки бутылочного домкрата расширяет ваши возможности и делает инструмент по-настоящему универсальным. Несмотря на внушительную производительность, компактная ширина 450 мм позволяет рационально использовать рабочее пространство, а оптимальный вес 49,5 кг обеспечивает устойчивость без лишней громоздкости.

Отзывы о товаре Гидравлический пресс с гидронасосом и манометром ЗУБР ПГН-10 43072-10, 10 т




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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Материал корпуса
сталь
Механизм
Гидравлический
Усилие, т
10
Ход штока
180
Подъем станины min, мм
0
Подъем станины max, мм
358
Брикетирование
Да
Под бутылочный домкрат
Да
Запрессовка подшипников
Нет
Длина
690
Развернуть
Высота
1020
Ширина
450
Страна производитель
Китай
Описание
Гидравлический пресс ЗУБР — это настоящая рабочая лошадка с усилием 10 тонн, которая справится даже с самыми сложными задачами в мастерской или на производстве. Надёжный стальной корпус обеспечивает прочность и стабильность при любом давлении, а продуманный ход штока в 180 мм позволяет легко работать с различными заготовками. Благодаря высокой максимальной высоте подъёма станины — 358 мм — и возможности брикетирования, этот пресс отлично подходит для обработки крупных деталей. Поддержка установки бутылочного домкрата расширяет ваши возможности и делает инструмент по-настоящему универсальным. Несмотря на внушительную производительность, компактная ширина 450 мм позволяет рационально использовать рабочее пространство, а оптимальный вес 49,5 кг обеспечивает устойчивость без лишней громоздкости.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Гидравлический пресс с гидронасосом и манометром ЗУБР ПГН-10 43072-10, 10 т - купить по цене 23660 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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