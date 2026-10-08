Гидравлический пресс с домкратом и возвратными пружинами ЗУБР ПГД-20 43070-20, 20 т
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Характеристики
Материал корпуса
сталь
Механизм
Гидравлический
Усилие, т
20
Ход штока
150
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
23 060 руб.
В наличии
Код товара: 742007
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23 060 руб.
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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Материал корпуса
сталь
Механизм
Гидравлический
Усилие, т
20
Ход штока
150
Подъем станины min, мм
0
Подъем станины max, мм
1080
Под бутылочный домкрат
Да
Длина
1210
Высота
495
Ширина
500
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.6х0.2х0.19
Вес, кг.
81
Описание товара Гидравлический пресс с домкратом и возвратными пружинами ЗУБР ПГД-20 43070-20, 20 т
Гидравлический пресс ЗУБР — мощный помощник для самых сложных задач. Усилие в 20 тонн — отличная производительность для работы с крупными деталями, ремонтом автомобилей или заготовкой металлических конструкций. Корпус из стали выдержит интенсивные нагрузки и многократное использование. Ширина 500 мм и ход штока 150 мм позволяют с комфортом работать с деталями разного размера. Поддержка работы с бутылочным домкратом делает эксплуатацию ещё удобнее. Вес 79 кг придаёт стабильность во время работы — пресс не сместится в ответственный момент. Максимальный подъём станины 1080 мм расширяет возможности использования. Отличный инструмент для мастерской, где надёжность и сила играют главную роль.
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Бренд
ЗУБР
Материал корпуса
сталь
Механизм
Гидравлический
Усилие, т
20
Ход штока
150
Подъем станины min, мм
0
Подъем станины max, мм
1080
Под бутылочный домкрат
Да
Длина
1210
Высота
495
Ширина
500
Развернуть
Страна производитель
Китай
Гидравлический пресс ЗУБР — мощный помощник для самых сложных задач. Усилие в 20 тонн — отличная производительность для работы с крупными деталями, ремонтом автомобилей или заготовкой металлических конструкций. Корпус из стали выдержит интенсивные нагрузки и многократное использование. Ширина 500 мм и ход штока 150 мм позволяют с комфортом работать с деталями разного размера. Поддержка работы с бутылочным домкратом делает эксплуатацию ещё удобнее. Вес 79 кг придаёт стабильность во время работы — пресс не сместится в ответственный момент. Максимальный подъём станины 1080 мм расширяет возможности использования. Отличный инструмент для мастерской, где надёжность и сила играют главную роль.
Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для пневмоинструмента, Бензорезы, Виброплиты, Гидравлические прессы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону
Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для пневмоинструмента, Бензорезы, Виброплиты, Гидравлические прессы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону
Гидравлический пресс с домкратом и возвратными пружинами ЗУБР ПГД-20 43070-20, 20 т - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 23060 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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