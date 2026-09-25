Top.Mail.Ru
Динамометрический адаптер с переходниками Kraftool GRAND 64044-200, 40 - 200 Н·м, 1/2? купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Динамометрический адаптер с переходниками Kraftool GRAND 64044-200, 40 - 200 Н·м, 1/2?

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Динамометрический адаптер с переходниками Kraftool GRAND 64044-200, 40 - 200 Н·м, 1/2? - фото 1
Динамометрический адаптер с переходниками Kraftool GRAND 64044-200, 40 - 200 Н·м, 1/2? - фото 2
Динамометрический адаптер с переходниками Kraftool GRAND 64044-200, 40 - 200 Н·м, 1/2? - фото 3
Динамометрический адаптер с переходниками Kraftool GRAND 64044-200, 40 - 200 Н·м, 1/2? - фото 4
Динамометрический адаптер с переходниками Kraftool GRAND 64044-200, 40 - 200 Н·м, 1/2? - фото 5
Динамометрический адаптер с переходниками Kraftool GRAND 64044-200, 40 - 200 Н·м, 1/2? - фото 6
Динамометрический адаптер с переходниками Kraftool GRAND 64044-200, 40 - 200 Н·м, 1/2? - фото 7
Динамометрический адаптер с переходниками Kraftool GRAND 64044-200, 40 - 200 Н·м, 1/2? - фото 8
Динамометрический адаптер с переходниками Kraftool GRAND 64044-200, 40 - 200 Н·м, 1/2? - фото 9
Динамометрический адаптер с переходниками Kraftool GRAND 64044-200, 40 - 200 Н·м, 1/2? - фото 10
Динамометрический адаптер с переходниками Kraftool GRAND 64044-200, 40 - 200 Н·м, 1/2? - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип инструмента
Динамометрический адаптер
  • Динамометрический адаптер с переходниками Kraftool GRAND 64044-200, 40 - 200 Н·м, 1/2? - фото 1
  • Динамометрический адаптер с переходниками Kraftool GRAND 64044-200, 40 - 200 Н·м, 1/2? - фото 2
  • Динамометрический адаптер с переходниками Kraftool GRAND 64044-200, 40 - 200 Н·м, 1/2? - фото 3
  • Динамометрический адаптер с переходниками Kraftool GRAND 64044-200, 40 - 200 Н·м, 1/2? - фото 4
  • Динамометрический адаптер с переходниками Kraftool GRAND 64044-200, 40 - 200 Н·м, 1/2? - фото 5
  • Динамометрический адаптер с переходниками Kraftool GRAND 64044-200, 40 - 200 Н·м, 1/2? - фото 6
  • Динамометрический адаптер с переходниками Kraftool GRAND 64044-200, 40 - 200 Н·м, 1/2? - фото 7
  • Динамометрический адаптер с переходниками Kraftool GRAND 64044-200, 40 - 200 Н·м, 1/2? - фото 8
  • Динамометрический адаптер с переходниками Kraftool GRAND 64044-200, 40 - 200 Н·м, 1/2? - фото 9
  • Динамометрический адаптер с переходниками Kraftool GRAND 64044-200, 40 - 200 Н·м, 1/2? - фото 10
  • Динамометрический адаптер с переходниками Kraftool GRAND 64044-200, 40 - 200 Н·м, 1/2? - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 010 руб. 
Начислим 81 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 741998
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Динамометрический адаптер с переходниками Kraftool GRAND 64044-200, 40 - 200 Н·м, 1/2?
5 010 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Kraftool
Тип инструмента
Динамометрический адаптер
Тип динамометрического ключа
электронный
Комплектация
Динамометрический ключ - 1 шт.; Переходник 1/4" - 1 шт.; Переходник 3/8" - 1 шт.
Материал инструмента
CrMo
Размер присоединительного квадрата
1/2 дюйма
Длина, мм
120
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х9х6
Вес, г.
960

Описание товара Динамометрический адаптер с переходниками Kraftool GRAND 64044-200, 40 - 200 Н·м, 1/2?

Динамометрический адаптер с переходниками KRAFTOOL Grand 1/2" 64044-200 предназначен для определения усилия затяжки крепежа. Переходники в комплекте избавляют от проблем с размерностью присоединительного квадрата головок. Цифровой дисплей облегчает выставление необходимого крутящего момента. Данный адаптер является прецизионным инструментом и помогает предотвратить поломки крепежа при работе с ним. Хромомолибденовый храповой механизм обеспечивает стойкость к высоким нагрузками при работе. Адаптер, с помощью трещотки и торцовых головок, может использоваться как полноценный и точный динамометрический ключ.



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков

Отзывы о товаре Динамометрический адаптер с переходниками Kraftool GRAND 64044-200, 40 - 200 Н·м, 1/2?




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Kraftool
Тип инструмента
Динамометрический адаптер
Тип динамометрического ключа
электронный
Комплектация
Динамометрический ключ - 1 шт.; Переходник 1/4" - 1 шт.; Переходник 3/8" - 1 шт.
Материал инструмента
CrMo
Размер присоединительного квадрата
1/2 дюйма
Длина, мм
120
Страна производитель
Китай
Описание
Динамометрический адаптер с переходниками KRAFTOOL Grand 1/2" 64044-200 предназначен для определения усилия затяжки крепежа. Переходники в комплекте избавляют от проблем с размерностью присоединительного квадрата головок. Цифровой дисплей облегчает выставление необходимого крутящего момента. Данный адаптер является прецизионным инструментом и помогает предотвратить поломки крепежа при работе с ним. Хромомолибденовый храповой механизм обеспечивает стойкость к высоким нагрузками при работе. Адаптер, с помощью трещотки и торцовых головок, может использоваться как полноценный и точный динамометрический ключ.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Динамометрический адаптер с переходниками Kraftool GRAND 64044-200, 40 - 200 Н·м, 1/2? - стоимость товара 5010 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...