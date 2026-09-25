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Набор удлиненных торцовых головок Stayer RSS 27756-H10, 10 предметов, 10LD, 1/2? купить с доставкой в Москве
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Набор удлиненных торцовых головок Stayer RSS 27756-H10, 10 предметов, 10LD, 1/2?

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Набор удлиненных торцовых головок Stayer RSS 27756-H10, 10 предметов, 10LD, 1/2?
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Набор инструментов
Область применения
универсальный набор
Количество предметов, шт
10
Инструменты в комплекте
торцевая головка
Комплектация
набор головок
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 800 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 741994
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Набор удлиненных торцовых головок Stayer RSS 27756-H10, 10 предметов, 10LD, 1/2?
1 800 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Stayer
Тип товара
Набор инструментов
Область применения
универсальный набор
Количество предметов, шт
10
Инструменты в комплекте
торцевая головка
Комплектация
набор головок
Упаковка
блистер
Количество торцевых головок, шт
10
Торцовые головки
4 мм, 5 мм
Посадка головок
1/2 дюйма
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х26х13
Вес, кг.
1.27

Описание товара Набор удлиненных торцовых головок Stayer RSS 27756-H10, 10 предметов, 10LD, 1/2?

Торцевые головки 1/2" Stayer Standard 27756-H10 предназначены для монтажа и демонтажа резьбовых соединений гаечными ключами, трещотками и воротками соответствующего размера. Профиль FLANK облегчает насаживание головки на крепеж, чем предотвращает слом крепежа. Изготовлены из закаленной хромованадиевой стали с хромированным покрытием, защищающим оснастку от коррозии. Набор располагается на пластиковом рельсе для удобства хранения и переноски.



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Теги товара: универсальные

Отзывы о товаре Набор удлиненных торцовых головок Stayer RSS 27756-H10, 10 предметов, 10LD, 1/2?




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Stayer
Тип товара
Набор инструментов
Область применения
универсальный набор
Количество предметов, шт
10
Инструменты в комплекте
торцевая головка
Комплектация
набор головок
Упаковка
блистер
Количество торцевых головок, шт
10
Торцовые головки
4 мм, 5 мм
Посадка головок
1/2 дюйма
Страна производитель
Китай
Описание
Торцевые головки 1/2" Stayer Standard 27756-H10 предназначены для монтажа и демонтажа резьбовых соединений гаечными ключами, трещотками и воротками соответствующего размера. Профиль FLANK облегчает насаживание головки на крепеж, чем предотвращает слом крепежа. Изготовлены из закаленной хромованадиевой стали с хромированным покрытием, защищающим оснастку от коррозии. Набор располагается на пластиковом рельсе для удобства хранения и переноски.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками


Теги товара: универсальные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Набор удлиненных торцовых головок Stayer RSS 27756-H10, 10 предметов, 10LD, 1/2? - по цене 1800 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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