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Набор торцовых головок Stayer RSS 27750-H20, 20 предметов, 20L, 1/2? купить с доставкой в Москве
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Набор торцовых головок Stayer RSS 27750-H20, 20 предметов, 20L, 1/2?

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Набор торцовых головок Stayer RSS 27750-H20, 20 предметов, 20L, 1/2? - фото 1
Набор торцовых головок Stayer RSS 27750-H20, 20 предметов, 20L, 1/2? - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Набор инструментов
Область применения
универсальный набор
Количество предметов, шт
20
Инструменты в комплекте
торцевая головка, трещеточный ключ
Комплектация
Торцевые головки: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 27, 30, 32 мм. Трещотка c быстрым сбросом, 45 зубцов. Удлинитель, 125 мм.
  • Набор торцовых головок Stayer RSS 27750-H20, 20 предметов, 20L, 1/2? - фото 1
  • Набор торцовых головок Stayer RSS 27750-H20, 20 предметов, 20L, 1/2? - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 050 руб. 
Начислим 49 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 741992
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Набор торцовых головок Stayer RSS 27750-H20, 20 предметов, 20L, 1/2?
3 050 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Stayer
Тип товара
Набор инструментов
Область применения
универсальный набор
Количество предметов, шт
20
Инструменты в комплекте
торцевая головка, трещеточный ключ
Комплектация
Торцевые головки: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 27, 30, 32 мм. Трещотка c быстрым сбросом, 45 зубцов. Удлинитель, 125 мм.
Упаковка
блистер
Количество гаечных ключей, шт
20
Количество бит, шт
20
Торцовые головки
8 мм
Посадка головок
1/2 дюйма
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
39х32х24
Вес, кг.
2.38

Описание товара Набор торцовых головок Stayer RSS 27750-H20, 20 предметов, 20L, 1/2?

Торцовые головки 1/2" с трещоткой Stayer Standart 27750-H20 предназначены для монтажа и демонтажа резьбовых соединений при ремонте автомобилей и других изделий. Ключ-трещотка для торцевых головок оснащен функцией реверса с флажковым переключателем и 45-зубовым храповым механизмом. Входящий в комплект удлинитель дает возможность проводить работы с заглублёнными деталями в труднодоступных местах. Профиль FLANK облегчает насаживание головки на крепеж, чем предотвращает слом крепежа. Торцевые головки изготовлены из инструментальной стали, закалены, сочетают в себе оптимальный баланс прочности и твердости.



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками


Теги товара: универсальные

Отзывы о товаре Набор торцовых головок Stayer RSS 27750-H20, 20 предметов, 20L, 1/2?




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Stayer
Тип товара
Набор инструментов
Область применения
универсальный набор
Количество предметов, шт
20
Инструменты в комплекте
торцевая головка, трещеточный ключ
Комплектация
Торцевые головки: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 27, 30, 32 мм. Трещотка c быстрым сбросом, 45 зубцов. Удлинитель, 125 мм.
Упаковка
блистер
Количество гаечных ключей, шт
20
Количество бит, шт
20
Торцовые головки
8 мм
Посадка головок
1/2 дюйма
Страна производитель
Германия
Описание
Торцовые головки 1/2" с трещоткой Stayer Standart 27750-H20 предназначены для монтажа и демонтажа резьбовых соединений при ремонте автомобилей и других изделий. Ключ-трещотка для торцевых головок оснащен функцией реверса с флажковым переключателем и 45-зубовым храповым механизмом. Входящий в комплект удлинитель дает возможность проводить работы с заглублёнными деталями в труднодоступных местах. Профиль FLANK облегчает насаживание головки на крепеж, чем предотвращает слом крепежа. Торцевые головки изготовлены из инструментальной стали, закалены, сочетают в себе оптимальный баланс прочности и твердости.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками


Теги товара: универсальные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Набор торцовых головок Stayer RSS 27750-H20, 20 предметов, 20L, 1/2? - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 3050 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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