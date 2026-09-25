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Тонкогубцы диэлектрические Kraftool Electro-Kraft 2202-3-16_z01, 160 мм купить с доставкой в Москве
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Тонкогубцы диэлектрические Kraftool Electro-Kraft 2202-3-16_z01, 160 мм

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Тонкогубцы диэлектрические Kraftool Electro-Kraft 2202-3-16_z01, 160 мм - фото 1
Тонкогубцы диэлектрические Kraftool Electro-Kraft 2202-3-16_z01, 160 мм - фото 2
Тонкогубцы диэлектрические Kraftool Electro-Kraft 2202-3-16_z01, 160 мм - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Материал рукоятки
резина
Материал губок
Cr-Mo
Форма губок
прямая
Диэлектрическая рукоятка
Да
  • Тонкогубцы диэлектрические Kraftool Electro-Kraft 2202-3-16_z01, 160 мм - фото 1
  • Тонкогубцы диэлектрические Kraftool Electro-Kraft 2202-3-16_z01, 160 мм - фото 2
  • Тонкогубцы диэлектрические Kraftool Electro-Kraft 2202-3-16_z01, 160 мм - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 740 руб. 
Начислим 31 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 741985
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Тонкогубцы диэлектрические Kraftool Electro-Kraft 2202-3-16_z01, 160 мм
1 740 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Kraftool
Тип инструмента
длинногубцы
Материал рукоятки
резина
Материал губок
Cr-Mo
Форма губок
прямая
Диэлектрическая рукоятка
Да
Длина, мм
160
Дополнительно
Маслобензостойкие
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х8х3
Вес, г.
150

Описание товара Тонкогубцы диэлектрические Kraftool Electro-Kraft 2202-3-16_z01, 160 мм

Тонкогубцы диэлектрические Kraftool Electro-Kraft 2202-3-16_z01. Профессиональный диэлектрический губцевый инструмент специально разработан для электромонтажных работ под напряжением до 1000 В при захвате и удерживании мелких предметов, перекусывания проволоки средней твердости.



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Теги товара: 160 мм

Отзывы о товаре Тонкогубцы диэлектрические Kraftool Electro-Kraft 2202-3-16_z01, 160 мм




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Kraftool
Тип инструмента
длинногубцы
Материал рукоятки
резина
Материал губок
Cr-Mo
Форма губок
прямая
Диэлектрическая рукоятка
Да
Длина, мм
160
Дополнительно
Маслобензостойкие
Страна производитель
Китай
Описание
Тонкогубцы диэлектрические Kraftool Electro-Kraft 2202-3-16_z01. Профессиональный диэлектрический губцевый инструмент специально разработан для электромонтажных работ под напряжением до 1000 В при захвате и удерживании мелких предметов, перекусывания проволоки средней твердости.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, диэлектрические, 180 мм, 200 мм, немецкие


Теги товара: 160 мм
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Тонкогубцы диэлектрические Kraftool Electro-Kraft 2202-3-16_z01, 160 мм – стоимость товара 1740 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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