Ручной плиткорез ЗУБР 800 33197-80, Профессионал-800
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Плиткорез
Режущий элемент
ролик
Диаметр ролика
22
Диаметр посадочного отверстия
6 мм
Наружный диаметр ролика, мм
22
Посадочный диаметр ролика, мм
6
Максимальная глубина резания
16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 220 руб.
В наличии
Код товара: 741926
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8 220 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Плиткорез
Класс товара
профессиональный
Дополнительно
Толщина плитки, мм 4-16
Комплектация
Плиткорез в сборе с линейкой - 1 шт. Боковой упор для плитки - 2 шт. Сумка - 1 шт. Руководство по эксплуатации - 1 экз.
Режущий элемент
ролик
Диаметр ролика
22
Диаметр посадочного отверстия
6 мм
Наружный диаметр ролика, мм
22
Посадочный диаметр ролика, мм
6
Максимальная глубина резания
16
Длина реза, мм
800
Материал обработки
керамическая плитка
Ширина, см
16
Высота, см
12
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.04х0.16х0.12
Вес, кг.
10.57
Описание товара Ручной плиткорез ЗУБР 800 33197-80, Профессионал-800
Плиткорез ЗУБР Профессионал-800 ручной - усиленная версия плиткорезов на стальном основании, который выдерживает увеличенные нагрузки при работе с плиткой толщиной до 14 мм. Каретка и режущий элемент на подшипниках обеспечивают плавный и качественный рез.
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Бренд
Тип товара
Плиткорез
Класс товара
профессиональный
Дополнительно
Толщина плитки, мм 4-16
Комплектация
Плиткорез в сборе с линейкой - 1 шт. Боковой упор для плитки - 2 шт. Сумка - 1 шт. Руководство по эксплуатации - 1 экз.
Режущий элемент
ролик
Диаметр ролика
22
Диаметр посадочного отверстия
6 мм
Наружный диаметр ролика, мм
22
Посадочный диаметр ролика, мм
6
Максимальная глубина резания
16
Длина реза, мм
800
Развернуть
Материал обработки
керамическая плитка
Ширина, см
16
Высота, см
12
Страна производитель
Китай
Плиткорез ЗУБР Профессионал-800 ручной - усиленная версия плиткорезов на стальном основании, который выдерживает увеличенные нагрузки при работе с плиткой толщиной до 14 мм. Каретка и режущий элемент на подшипниках обеспечивают плавный и качественный рез.
Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону, ручные, рельсовые
Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону, ручные, рельсовые
Ручной плиткорез ЗУБР 800 33197-80, Профессионал-800 - этот товар вы можете купить по цене 8220 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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