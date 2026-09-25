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Ручной плиткорез ЗУБР 600 33197-60, Профессионал-600 купить с доставкой в Москве
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Ручной плиткорез ЗУБР 600 33197-60, Профессионал-600

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Ручной плиткорез ЗУБР 600 33197-60, Профессионал-600 - фото 1
Ручной плиткорез ЗУБР 600 33197-60, Профессионал-600 - фото 2
Ручной плиткорез ЗУБР 600 33197-60, Профессионал-600 - фото 3
Ручной плиткорез ЗУБР 600 33197-60, Профессионал-600 - фото 4
Ручной плиткорез ЗУБР 600 33197-60, Профессионал-600 - фото 5
Ручной плиткорез ЗУБР 600 33197-60, Профессионал-600 - фото 6
Ручной плиткорез ЗУБР 600 33197-60, Профессионал-600 - фото 7
Ручной плиткорез ЗУБР 600 33197-60, Профессионал-600 - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Плиткорез
Режущий элемент
ролик
Диаметр ролика
22
Диаметр посадочного отверстия
6 мм
Наружный диаметр ролика, мм
22
Посадочный диаметр ролика, мм
6
Максимальная глубина резания
16
  • Ручной плиткорез ЗУБР 600 33197-60, Профессионал-600 - фото 1
  • Ручной плиткорез ЗУБР 600 33197-60, Профессионал-600 - фото 2
  • Ручной плиткорез ЗУБР 600 33197-60, Профессионал-600 - фото 3
  • Ручной плиткорез ЗУБР 600 33197-60, Профессионал-600 - фото 4
  • Ручной плиткорез ЗУБР 600 33197-60, Профессионал-600 - фото 5
  • Ручной плиткорез ЗУБР 600 33197-60, Профессионал-600 - фото 6
  • Ручной плиткорез ЗУБР 600 33197-60, Профессионал-600 - фото 7
  • Ручной плиткорез ЗУБР 600 33197-60, Профессионал-600 - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 250 руб. 
Начислим 116 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 741925
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Ручной плиткорез ЗУБР 600 33197-60, Профессионал-600
7 250 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Плиткорез
Класс товара
профессиональный
Комплектация
Ручной плиткорез, упаковка
Режущий элемент
ролик
Диаметр ролика
22
Диаметр посадочного отверстия
6 мм
Наружный диаметр ролика, мм
22
Посадочный диаметр ролика, мм
6
Максимальная глубина резания
16
Длина реза, мм
600
Материал обработки
керамическая плитка
Ширина, см
16
Высота, см
12
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
92х16х12
Вес, кг.
8.88

Описание товара Ручной плиткорез ЗУБР 600 33197-60, Профессионал-600

Плиткорез ЗУБР Профессионал-600 ручной - усиленная версия плиткорезов на стальном основании, который выдерживает увеличенные нагрузки при работе с плиткой толщиной до 14 мм. Каретка и режущий элемент на подшипниках обеспечивают плавный и качественный рез.



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Отзывы о товаре Ручной плиткорез ЗУБР 600 33197-60, Профессионал-600




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Плиткорез
Класс товара
профессиональный
Комплектация
Ручной плиткорез, упаковка
Режущий элемент
ролик
Диаметр ролика
22
Диаметр посадочного отверстия
6 мм
Наружный диаметр ролика, мм
22
Посадочный диаметр ролика, мм
6
Максимальная глубина резания
16
Длина реза, мм
600
Материал обработки
керамическая плитка
Развернуть
Ширина, см
16
Высота, см
12
Страна производитель
Китай
Описание
Плиткорез ЗУБР Профессионал-600 ручной - усиленная версия плиткорезов на стальном основании, который выдерживает увеличенные нагрузки при работе с плиткой толщиной до 14 мм. Каретка и режущий элемент на подшипниках обеспечивают плавный и качественный рез.


Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону, ручные, рельсовые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ручной плиткорез ЗУБР 600 33197-60, Профессионал-600 - этот товар вы можете купить по цене 7250 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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