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Т-образный универсальный резак для плитки и стекла ЗУБР 33196-60, 600 мм купить с доставкой в Москве
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Т-образный универсальный резак для плитки и стекла ЗУБР 33196-60, 600 мм

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Т-образный универсальный резак для плитки и стекла ЗУБР 33196-60, 600 мм - фото 1
Т-образный универсальный резак для плитки и стекла ЗУБР 33196-60, 600 мм - фото 2
Т-образный универсальный резак для плитки и стекла ЗУБР 33196-60, 600 мм - фото 3
Т-образный универсальный резак для плитки и стекла ЗУБР 33196-60, 600 мм - фото 4
Т-образный универсальный резак для плитки и стекла ЗУБР 33196-60, 600 мм - фото 5
Т-образный универсальный резак для плитки и стекла ЗУБР 33196-60, 600 мм - фото 6
Т-образный универсальный резак для плитки и стекла ЗУБР 33196-60, 600 мм - фото 7
Т-образный универсальный резак для плитки и стекла ЗУБР 33196-60, 600 мм - фото 8
Т-образный универсальный резак для плитки и стекла ЗУБР 33196-60, 600 мм - фото 9
Т-образный универсальный резак для плитки и стекла ЗУБР 33196-60, 600 мм - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Плиткорез
Режущий элемент
ролик
Диаметр ролика
22
Диаметр посадочного отверстия
6 мм
Наружный диаметр ролика, мм
25
Посадочный диаметр ролика, мм
6
Максимальная глубина резания
12
  • Т-образный универсальный резак для плитки и стекла ЗУБР 33196-60, 600 мм - фото 1
  • Т-образный универсальный резак для плитки и стекла ЗУБР 33196-60, 600 мм - фото 2
  • Т-образный универсальный резак для плитки и стекла ЗУБР 33196-60, 600 мм - фото 3
  • Т-образный универсальный резак для плитки и стекла ЗУБР 33196-60, 600 мм - фото 4
  • Т-образный универсальный резак для плитки и стекла ЗУБР 33196-60, 600 мм - фото 5
  • Т-образный универсальный резак для плитки и стекла ЗУБР 33196-60, 600 мм - фото 6
  • Т-образный универсальный резак для плитки и стекла ЗУБР 33196-60, 600 мм - фото 7
  • Т-образный универсальный резак для плитки и стекла ЗУБР 33196-60, 600 мм - фото 8
  • Т-образный универсальный резак для плитки и стекла ЗУБР 33196-60, 600 мм - фото 9
  • Т-образный универсальный резак для плитки и стекла ЗУБР 33196-60, 600 мм - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 080 руб. 
Начислим 66 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 741922
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Т-образный универсальный резак для плитки и стекла ЗУБР 33196-60, 600 мм
4 080 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Плиткорез
Класс товара
бытовой
Комплектация
универсальный резак, упаковка
Режущий элемент
ролик
Диаметр ролика
22
Диаметр посадочного отверстия
6 мм
Наружный диаметр ролика, мм
25
Посадочный диаметр ролика, мм
6
Максимальная глубина резания
12
Длина реза, мм
600
Материал обработки
керамическая плитка и стекло
Ширина, см
16
Высота, см
4
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
60х16х4
Вес, кг.
2.1

Описание товара Т-образный универсальный резак для плитки и стекла ЗУБР 33196-60, 600 мм

Универсальный резак для плитки и стекла ЗУБР - компактный инструмент для резки керамической плитки и стекла до 12 мм. Режет плитку шириной до 60 см



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Отзывы о товаре Т-образный универсальный резак для плитки и стекла ЗУБР 33196-60, 600 мм




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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Плиткорез
Класс товара
бытовой
Комплектация
универсальный резак, упаковка
Режущий элемент
ролик
Диаметр ролика
22
Диаметр посадочного отверстия
6 мм
Наружный диаметр ролика, мм
25
Посадочный диаметр ролика, мм
6
Максимальная глубина резания
12
Длина реза, мм
600
Материал обработки
керамическая плитка и стекло
Развернуть
Ширина, см
16
Высота, см
4
Страна производитель
Китай
Описание
Универсальный резак для плитки и стекла ЗУБР - компактный инструмент для резки керамической плитки и стекла до 12 мм. Режет плитку шириной до 60 см


Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону, ручные, рельсовые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Т-образный универсальный резак для плитки и стекла ЗУБР 33196-60, 600 мм - купить по цене 4080 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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