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Ручной плиткорез ЗУБР Монорельс-1200 33193-120 купить с доставкой в Москве
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Ручной плиткорез ЗУБР Монорельс-1200 33193-120

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Ручной плиткорез ЗУБР Монорельс-1200 33193-120 - фото 1
Ручной плиткорез ЗУБР Монорельс-1200 33193-120 - фото 2
Ручной плиткорез ЗУБР Монорельс-1200 33193-120 - фото 3
Ручной плиткорез ЗУБР Монорельс-1200 33193-120 - фото 4
Ручной плиткорез ЗУБР Монорельс-1200 33193-120 - фото 5
Ручной плиткорез ЗУБР Монорельс-1200 33193-120 - фото 6
Ручной плиткорез ЗУБР Монорельс-1200 33193-120 - фото 7
Ручной плиткорез ЗУБР Монорельс-1200 33193-120 - фото 8
Ручной плиткорез ЗУБР Монорельс-1200 33193-120 - фото 9
Ручной плиткорез ЗУБР Монорельс-1200 33193-120 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Плиткорез
Режущий элемент
ролик
Диаметр ролика
22
Диаметр посадочного отверстия
6 мм
Наружный диаметр ролика, мм
22
Посадочный диаметр ролика, мм
6
Максимальная глубина резания
16
  • Ручной плиткорез ЗУБР Монорельс-1200 33193-120 - фото 1
  • Ручной плиткорез ЗУБР Монорельс-1200 33193-120 - фото 2
  • Ручной плиткорез ЗУБР Монорельс-1200 33193-120 - фото 3
  • Ручной плиткорез ЗУБР Монорельс-1200 33193-120 - фото 4
  • Ручной плиткорез ЗУБР Монорельс-1200 33193-120 - фото 5
  • Ручной плиткорез ЗУБР Монорельс-1200 33193-120 - фото 6
  • Ручной плиткорез ЗУБР Монорельс-1200 33193-120 - фото 7
  • Ручной плиткорез ЗУБР Монорельс-1200 33193-120 - фото 8
  • Ручной плиткорез ЗУБР Монорельс-1200 33193-120 - фото 9
  • Ручной плиткорез ЗУБР Монорельс-1200 33193-120 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 730 руб. 
Начислим 204 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 741920
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Ручной плиткорез ЗУБР Монорельс-1200 33193-120
12 730 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Плиткорез
Класс товара
бытовой
Комплектация
Ручной плиткорез, упаковка
Режущий элемент
ролик
Диаметр ролика
22
Диаметр посадочного отверстия
6 мм
Наружный диаметр ролика, мм
22
Посадочный диаметр ролика, мм
6
Максимальная глубина резания
16
Длина реза, мм
1200
Материал обработки
керамическая плитка
Ширина, см
19.5
Высота, см
20.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.42х0.21х0.2
Вес, кг.
12.04

Описание товара Ручной плиткорез ЗУБР Монорельс-1200 33193-120

Плиткорез ЗУБР Монорельс-1200 ручной - надежный выбор для плиточных работ любой сложности и объема. Алюминиевая платформа и сумка для переноски облегчают переноску и транспортировку, а стальной ионорельс вместе с кареткой и режущим элементом на подшипниках обеспечат плавный и ровный рез.



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Отзывы о товаре Ручной плиткорез ЗУБР Монорельс-1200 33193-120




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Плиткорез
Класс товара
бытовой
Комплектация
Ручной плиткорез, упаковка
Режущий элемент
ролик
Диаметр ролика
22
Диаметр посадочного отверстия
6 мм
Наружный диаметр ролика, мм
22
Посадочный диаметр ролика, мм
6
Максимальная глубина резания
16
Длина реза, мм
1200
Материал обработки
керамическая плитка
Развернуть
Ширина, см
19.5
Высота, см
20.5
Страна производитель
Китай
Описание
Плиткорез ЗУБР Монорельс-1200 ручной - надежный выбор для плиточных работ любой сложности и объема. Алюминиевая платформа и сумка для переноски облегчают переноску и транспортировку, а стальной ионорельс вместе с кареткой и режущим элементом на подшипниках обеспечат плавный и ровный рез.


Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону, ручные, рельсовые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ручной плиткорез ЗУБР Монорельс-1200 33193-120 - по цене 12730 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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