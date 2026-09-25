Профессиональный ручной плиткорез Kraftool ULTRA-900 33272-90
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Характеристики
Описание товара Профессиональный ручной плиткорез Kraftool ULTRA-900 33272-90
Профессиональный плиткорез SuperLine подходит для резки любой плитки толщиной до 16 мм. Его режущий элемент рассчитан на 5 километров реза без замены. Плавный ход каретке обеспечивают 10 подшипников, спрятанных в корпусе. Цельный стальной рельс прямоугольного сечения позволяет каретке надежно перемещаться, не застревая даже при самых сильных нагрузках. Боковые опоры надежно закрепляются на основании и поддерживают плитку, не позволяя ей соскользнуть. Линейка с угломером позволяет сделать самый точный рез. Плавающее основание является ультимативным решением для защиты плитки от ухода от линии реза во время прохождения режущего элемента по плитке и растрескивания во время разделения. Для удобной транспортировки плиткореза предусмотрены колесики и ручка в противоположных частях основания, а фиксатор на каретке позволяет безопасно транспортировать плиткорез.
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