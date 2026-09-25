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Профессиональный ручной плиткорез Kraftool ULTRA-900 33272-90 купить с доставкой в Москве
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Профессиональный ручной плиткорез Kraftool ULTRA-900 33272-90

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Профессиональный ручной плиткорез Kraftool ULTRA-900 33272-90 - фото 1
Профессиональный ручной плиткорез Kraftool ULTRA-900 33272-90 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Плиткорез
Режущий элемент
ролик
Диаметр ролика
22
Диаметр посадочного отверстия
6 мм
Наружный диаметр ролика, мм
22
Посадочный диаметр ролика, мм
6
  • Профессиональный ручной плиткорез Kraftool ULTRA-900 33272-90 - фото 1
  • Профессиональный ручной плиткорез Kraftool ULTRA-900 33272-90 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
22 030 руб. 
Начислим 353 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 741916
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Профессиональный ручной плиткорез Kraftool ULTRA-900 33272-90
22 030 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Kraftool
Тип товара
Плиткорез
Класс товара
профессиональный
Дополнительно
Толщина плитки, мм: 16
Комплектация
плиткорез, упаковка
Режущий элемент
ролик
Диаметр ролика
22
Диаметр посадочного отверстия
6 мм
Наружный диаметр ролика, мм
22
Посадочный диаметр ролика, мм
6
Длина реза, мм
900
Материал обработки
плитки толщиной до 16 мм
Ширина, см
32
Высота, см
24
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, м
1.15х0.32х0.24
Вес, кг.
18.37

Описание товара Профессиональный ручной плиткорез Kraftool ULTRA-900 33272-90

Профессиональный плиткорез SuperLine подходит для резки любой плитки толщиной до 16 мм. Его режущий элемент рассчитан на 5 километров реза без замены. Плавный ход каретке обеспечивают 10 подшипников, спрятанных в корпусе. Цельный стальной рельс прямоугольного сечения позволяет каретке надежно перемещаться, не застревая даже при самых сильных нагрузках. Боковые опоры надежно закрепляются на основании и поддерживают плитку, не позволяя ей соскользнуть. Линейка с угломером позволяет сделать самый точный рез. Плавающее основание является ультимативным решением для защиты плитки от ухода от линии реза во время прохождения режущего элемента по плитке и растрескивания во время разделения. Для удобной транспортировки плиткореза предусмотрены колесики и ручка в противоположных частях основания, а фиксатор на каретке позволяет безопасно транспортировать плиткорез.



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Отзывы о товаре Профессиональный ручной плиткорез Kraftool ULTRA-900 33272-90




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Характеристики
Бренд
Kraftool
Тип товара
Плиткорез
Класс товара
профессиональный
Дополнительно
Толщина плитки, мм: 16
Комплектация
плиткорез, упаковка
Режущий элемент
ролик
Диаметр ролика
22
Диаметр посадочного отверстия
6 мм
Наружный диаметр ролика, мм
22
Посадочный диаметр ролика, мм
6
Длина реза, мм
900
Материал обработки
плитки толщиной до 16 мм
Развернуть
Ширина, см
32
Высота, см
24
Страна производитель
Германия
Описание
Профессиональный плиткорез SuperLine подходит для резки любой плитки толщиной до 16 мм. Его режущий элемент рассчитан на 5 километров реза без замены. Плавный ход каретке обеспечивают 10 подшипников, спрятанных в корпусе. Цельный стальной рельс прямоугольного сечения позволяет каретке надежно перемещаться, не застревая даже при самых сильных нагрузках. Боковые опоры надежно закрепляются на основании и поддерживают плитку, не позволяя ей соскользнуть. Линейка с угломером позволяет сделать самый точный рез. Плавающее основание является ультимативным решением для защиты плитки от ухода от линии реза во время прохождения режущего элемента по плитке и растрескивания во время разделения. Для удобной транспортировки плиткореза предусмотрены колесики и ручка в противоположных частях основания, а фиксатор на каретке позволяет безопасно транспортировать плиткорез.


Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону, ручные, рельсовые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Профессиональный ручной плиткорез Kraftool ULTRA-900 33272-90 - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 22030 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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