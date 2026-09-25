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Профессиональный ручной плиткорез Kraftool GRAND-1200 33271-120 купить с доставкой в Москве
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Профессиональный ручной плиткорез Kraftool GRAND-1200 33271-120

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Профессиональный ручной плиткорез Kraftool GRAND-1200 33271-120 - фото 1
Профессиональный ручной плиткорез Kraftool GRAND-1200 33271-120 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Плиткорез
Режущий элемент
ролик
Диаметр ролика
22
Диаметр посадочного отверстия
6 мм
Наружный диаметр ролика, мм
22
Посадочный диаметр ролика, мм
6
Максимальная глубина резания
16
  • Профессиональный ручной плиткорез Kraftool GRAND-1200 33271-120 - фото 1
  • Профессиональный ручной плиткорез Kraftool GRAND-1200 33271-120 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
17 910 руб. 
Начислим 287 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 741915
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Профессиональный ручной плиткорез Kraftool GRAND-1200 33271-120
17 910 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Kraftool
Тип товара
Плиткорез
Класс товара
профессиональный
Комплектация
Ручной плиткорез, упаковка
Режущий элемент
ролик
Диаметр ролика
22
Диаметр посадочного отверстия
6 мм
Наружный диаметр ролика, мм
22
Посадочный диаметр ролика, мм
6
Максимальная глубина резания
16
Длина реза, мм
1200
Материал обработки
плитка
Ширина, см
22
Высота, см
24
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.43х0.24х0.22
Вес, кг.
13.38

Описание товара Профессиональный ручной плиткорез Kraftool GRAND-1200 33271-120

Профессиональный плиткорез ProfiLine подходит для резки любой плитки, толщиной до 16мм. Его режущий элемент рассчитан на 5 километров реза без замены. Плавный ход каретке обеспечивают 10 подшипников, скрытых в корпусе. Цельный стальной рельс прямоугольного сечения позволяет каретке надежно перемещаться, не застревая даже при самых сильных нагрузках. Боковые опоры можно разместить в любом удобном для Вас положении, а линейка с угломером позволят сделать самый точный рез. Алюминиевое основание облегчает конструкцию, а фиксатор каретки позволяет безопасно перевозить плиткорез.



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Отзывы о товаре Профессиональный ручной плиткорез Kraftool GRAND-1200 33271-120




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Характеристики
Бренд
Kraftool
Тип товара
Плиткорез
Класс товара
профессиональный
Комплектация
Ручной плиткорез, упаковка
Режущий элемент
ролик
Диаметр ролика
22
Диаметр посадочного отверстия
6 мм
Наружный диаметр ролика, мм
22
Посадочный диаметр ролика, мм
6
Максимальная глубина резания
16
Длина реза, мм
1200
Материал обработки
плитка
Развернуть
Ширина, см
22
Высота, см
24
Страна производитель
Китай
Описание
Профессиональный плиткорез ProfiLine подходит для резки любой плитки, толщиной до 16мм. Его режущий элемент рассчитан на 5 километров реза без замены. Плавный ход каретке обеспечивают 10 подшипников, скрытых в корпусе. Цельный стальной рельс прямоугольного сечения позволяет каретке надежно перемещаться, не застревая даже при самых сильных нагрузках. Боковые опоры можно разместить в любом удобном для Вас положении, а линейка с угломером позволят сделать самый точный рез. Алюминиевое основание облегчает конструкцию, а фиксатор каретки позволяет безопасно перевозить плиткорез.


Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону, ручные, рельсовые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Профессиональный ручной плиткорез Kraftool GRAND-1200 33271-120 - стоимость товара 17910 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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