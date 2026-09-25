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Система для сухой резки крупноформатной плитки Kraftool CS-335 33250, до 3,35 м купить с доставкой в Москве
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Система для сухой резки крупноформатной плитки Kraftool CS-335 33250, до 3,35 м

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Система для сухой резки крупноформатной плитки Kraftool CS-335 33250, до 3,35 м - фото 1
Система для сухой резки крупноформатной плитки Kraftool CS-335 33250, до 3,35 м - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Плиткорез
Режущий элемент
ролик
Диаметр ролика
22
Диаметр посадочного отверстия
6 мм
Наружный диаметр ролика, мм
22
Посадочный диаметр ролика, мм
6
Максимальная глубина резания
15
  • Система для сухой резки крупноформатной плитки Kraftool CS-335 33250, до 3,35 м - фото 1
  • Система для сухой резки крупноформатной плитки Kraftool CS-335 33250, до 3,35 м - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
20 850 руб. 
Начислим 334 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 741913
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Система для сухой резки крупноформатной плитки Kraftool CS-335 33250, до 3,35 м
20 850 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Kraftool
Тип товара
Плиткорез
Класс товара
профессиональный
Комплектация
сумка, резак из карбида вольфрама с подшипником (ресурс 5000м) в комплекте
Режущий элемент
ролик
Диаметр ролика
22
Диаметр посадочного отверстия
6 мм
Наружный диаметр ролика, мм
22
Посадочный диаметр ролика, мм
6
Максимальная глубина резания
15
Длина реза, мм
3350
Материал обработки
плитка
Ширина, см
16
Высота, см
22
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.21х0.22х0.16
Вес, кг.
10.58

Описание товара Система для сухой резки крупноформатной плитки Kraftool CS-335 33250, до 3,35 м

Система для сухой резки KRAFTOOL 33250 предназначена для разрезания крупноформатной плитки из керамики, клинкера, керамогранита и бетона толщиной до 15 мм., длина реза до 3,35 м.



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Отзывы о товаре Система для сухой резки крупноформатной плитки Kraftool CS-335 33250, до 3,35 м




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Kraftool
Тип товара
Плиткорез
Класс товара
профессиональный
Комплектация
сумка, резак из карбида вольфрама с подшипником (ресурс 5000м) в комплекте
Режущий элемент
ролик
Диаметр ролика
22
Диаметр посадочного отверстия
6 мм
Наружный диаметр ролика, мм
22
Посадочный диаметр ролика, мм
6
Максимальная глубина резания
15
Длина реза, мм
3350
Материал обработки
плитка
Развернуть
Ширина, см
16
Высота, см
22
Страна производитель
Китай
Описание
Система для сухой резки KRAFTOOL 33250 предназначена для разрезания крупноформатной плитки из керамики, клинкера, керамогранита и бетона толщиной до 15 мм., длина реза до 3,35 м.


Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону, ручные, рельсовые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Система для сухой резки крупноформатной плитки Kraftool CS-335 33250, до 3,35 м – стоимость товара 20850 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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