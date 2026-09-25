Top.Mail.Ru
Ручной плиткорез Stayer 600 3318-60, Professional-600 купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Ручной плиткорез Stayer 600 3318-60, Professional-600

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Ручной плиткорез Stayer 600 3318-60, Professional-600 - фото 1
Ручной плиткорез Stayer 600 3318-60, Professional-600 - фото 2
Ручной плиткорез Stayer 600 3318-60, Professional-600 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Плиткорез
Режущий элемент
ролик
Диаметр ролика
22
Диаметр посадочного отверстия
6 мм
Наружный диаметр ролика, мм
22
Посадочный диаметр ролика, мм
6
Максимальная глубина резания
15
  • Ручной плиткорез Stayer 600 3318-60, Professional-600 - фото 1
  • Ручной плиткорез Stayer 600 3318-60, Professional-600 - фото 2
  • Ручной плиткорез Stayer 600 3318-60, Professional-600 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 070 руб. 
Начислим 66 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 741911
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Ручной плиткорез Stayer 600 3318-60, Professional-600
4 070 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Stayer
Тип товара
Плиткорез
Класс товара
профессиональный
Комплектация
Ручной плиткорез, упаковка
Режущий элемент
ролик
Диаметр ролика
22
Диаметр посадочного отверстия
6 мм
Наружный диаметр ролика, мм
22
Посадочный диаметр ролика, мм
6
Максимальная глубина резания
15
Длина реза, мм
600
Материал обработки
плитка
Ширина, см
19
Высота, см
14
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
82х42х21
Вес, кг.
6.5

Описание товара Ручной плиткорез Stayer 600 3318-60, Professional-600

Плиткорез STAYER - правильный выбор! Оснащен сменным твердосплавным режущим элементом. Усиленная платформа и опоры позволяют проводить работы с керамической плиткой повышенной толщины и увеличивают срок службы плиткореза. Оснащенный подшипниками режущий механизм значительно облегчает работу плиткорезом. Благодаря равномерному надрезу обеспечивается разлом кафельной плитки без трещин и сколов.



Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону, ручные, рельсовые

Отзывы о товаре Ручной плиткорез Stayer 600 3318-60, Professional-600




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Stayer
Тип товара
Плиткорез
Класс товара
профессиональный
Комплектация
Ручной плиткорез, упаковка
Режущий элемент
ролик
Диаметр ролика
22
Диаметр посадочного отверстия
6 мм
Наружный диаметр ролика, мм
22
Посадочный диаметр ролика, мм
6
Максимальная глубина резания
15
Длина реза, мм
600
Материал обработки
плитка
Развернуть
Ширина, см
19
Высота, см
14
Страна производитель
Китай
Описание
Плиткорез STAYER - правильный выбор! Оснащен сменным твердосплавным режущим элементом. Усиленная платформа и опоры позволяют проводить работы с керамической плиткой повышенной толщины и увеличивают срок службы плиткореза. Оснащенный подшипниками режущий механизм значительно облегчает работу плиткорезом. Благодаря равномерному надрезу обеспечивается разлом кафельной плитки без трещин и сколов.


Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону, ручные, рельсовые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ручной плиткорез Stayer 600 3318-60, Professional-600 - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 4070 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...