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Ручной плиткорез Stayer 400 3318-40, Professional-400 купить с доставкой в Москве
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Ручной плиткорез Stayer 400 3318-40, Professional-400

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Ручной плиткорез Stayer 400 3318-40, Professional-400 - фото 1
Ручной плиткорез Stayer 400 3318-40, Professional-400 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Плиткорез
Режущий элемент
ролик
Диаметр ролика
22
Диаметр посадочного отверстия
6 мм
Наружный диаметр ролика, мм
22
Посадочный диаметр ролика, мм
6
Максимальная глубина резания
15
  • Ручной плиткорез Stayer 400 3318-40, Professional-400 - фото 1
  • Ручной плиткорез Stayer 400 3318-40, Professional-400 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 900 руб. 
Начислим 47 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 741910
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Ручной плиткорез Stayer 400 3318-40, Professional-400
2 900 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Stayer
Тип товара
Плиткорез
Класс товара
профессиональный
Комплектация
Ручной плиткорез, упаковка
Режущий элемент
ролик
Диаметр ролика
22
Диаметр посадочного отверстия
6 мм
Наружный диаметр ролика, мм
22
Посадочный диаметр ролика, мм
6
Максимальная глубина резания
15
Длина реза, мм
400
Материал обработки
плитка
Ширина, см
19
Высота, см
13.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
62х56х21
Вес, кг.
4.52

Описание товара Ручной плиткорез Stayer 400 3318-40, Professional-400

Плиткорез STAYER - правильный выбор! Оснащен сменным твердосплавным режущим элементом. Усиленная платформа и опоры позволяют проводить работы с керамической плиткой повышенной толщины и увеличивают срок службы плиткореза. Оснащенный подшипниками режущий механизм значительно облегчает работу плтикорезом. Благодаря равномерному надрезу обеспечивается разлом кафельной плитки без трещин и сколов.



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Отзывы о товаре Ручной плиткорез Stayer 400 3318-40, Professional-400




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Stayer
Тип товара
Плиткорез
Класс товара
профессиональный
Комплектация
Ручной плиткорез, упаковка
Режущий элемент
ролик
Диаметр ролика
22
Диаметр посадочного отверстия
6 мм
Наружный диаметр ролика, мм
22
Посадочный диаметр ролика, мм
6
Максимальная глубина резания
15
Длина реза, мм
400
Материал обработки
плитка
Развернуть
Ширина, см
19
Высота, см
13.5
Страна производитель
Китай
Описание
Плиткорез STAYER - правильный выбор! Оснащен сменным твердосплавным режущим элементом. Усиленная платформа и опоры позволяют проводить работы с керамической плиткой повышенной толщины и увеличивают срок службы плиткореза. Оснащенный подшипниками режущий механизм значительно облегчает работу плтикорезом. Благодаря равномерному надрезу обеспечивается разлом кафельной плитки без трещин и сколов.


Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону, ручные, рельсовые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ручной плиткорез Stayer 400 3318-40, Professional-400 - по цене 2900 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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