Top.Mail.Ru
Ручной плиткорез с круговым резаком Stayer 3310-50, 500 мм купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Ручной плиткорез с круговым резаком Stayer 3310-50, 500 мм

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Ручной плиткорез с круговым резаком Stayer 3310-50, 500 мм - фото 1
Ручной плиткорез с круговым резаком Stayer 3310-50, 500 мм - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Плиткорез
Режущий элемент
ролик
Диаметр ролика
16
Диаметр посадочного отверстия
6 мм
Наружный диаметр ролика, мм
16
Посадочный диаметр ролика, мм
6
Максимальная глубина резания
12
  • Ручной плиткорез с круговым резаком Stayer 3310-50, 500 мм - фото 1
  • Ручной плиткорез с круговым резаком Stayer 3310-50, 500 мм - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 890 руб. 
Начислим 47 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 741909
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Ручной плиткорез с круговым резаком Stayer 3310-50, 500 мм
2 890 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Stayer
Тип товара
Плиткорез
Класс товара
бытовой
Комплектация
Ручной плиткорез, упаковка
Режущий элемент
ролик
Диаметр ролика
16
Диаметр посадочного отверстия
6 мм
Наружный диаметр ролика, мм
16
Посадочный диаметр ролика, мм
6
Максимальная глубина резания
12
Длина реза, мм
500
Материал обработки
плитка
Ширина, см
21
Высота, см
14
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
77х59х23
Вес, кг.
5.58

Описание товара Ручной плиткорез с круговым резаком Stayer 3310-50, 500 мм

Плиткорез роликовый усиленный с круговым резаком STAYER 500 мм, 4-12 мм 3310-50 Плиткорез STAYER - правильный выбор! Оснащен сменным твердосплавным режущим элементом. Металлические направляющие обеспечивают точный и плавный разрез керамической плитки. Усиленная платформа и опоры позволяют проводить работы с керамической плиткой повышенной толщины и увеличивают срок службы плиткореза.



Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону, ручные, рельсовые

Отзывы о товаре Ручной плиткорез с круговым резаком Stayer 3310-50, 500 мм




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Stayer
Тип товара
Плиткорез
Класс товара
бытовой
Комплектация
Ручной плиткорез, упаковка
Режущий элемент
ролик
Диаметр ролика
16
Диаметр посадочного отверстия
6 мм
Наружный диаметр ролика, мм
16
Посадочный диаметр ролика, мм
6
Максимальная глубина резания
12
Длина реза, мм
500
Материал обработки
плитка
Развернуть
Ширина, см
21
Высота, см
14
Страна производитель
Китай
Описание
Плиткорез роликовый усиленный с круговым резаком STAYER 500 мм, 4-12 мм 3310-50 Плиткорез STAYER - правильный выбор! Оснащен сменным твердосплавным режущим элементом. Металлические направляющие обеспечивают точный и плавный разрез керамической плитки. Усиленная платформа и опоры позволяют проводить работы с керамической плиткой повышенной толщины и увеличивают срок службы плиткореза.


Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону, ручные, рельсовые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ручной плиткорез с круговым резаком Stayer 3310-50, 500 мм - по цене 2890 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...