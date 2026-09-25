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Усиленный ручной плиткорез Stayer 3305-60_z01, 600 мм купить с доставкой в Москве
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Усиленный ручной плиткорез Stayer 3305-60_z01, 600 мм

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Усиленный ручной плиткорез Stayer 3305-60_z01, 600 мм - фото 1
Усиленный ручной плиткорез Stayer 3305-60_z01, 600 мм - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Плиткорез
Мощность, Вт
0
Режущий элемент
ролик
Диаметр ролика
16
Диаметр посадочного отверстия
6 мм
Наружный диаметр ролика, мм
16
Посадочный диаметр ролика, мм
6
Максимальная глубина резания
16
  • Усиленный ручной плиткорез Stayer 3305-60_z01, 600 мм - фото 1
  • Усиленный ручной плиткорез Stayer 3305-60_z01, 600 мм - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 960 руб. 
Начислим 48 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 741908
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Усиленный ручной плиткорез Stayer 3305-60_z01, 600 мм
2 960 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Stayer
Тип товара
Плиткорез
Класс товара
бытовой
Комплектация
усиленный ручной плиткорез, упаковка
Мощность, Вт
0
Режущий элемент
ролик
Диаметр ролика
16
Диаметр посадочного отверстия
6 мм
Наружный диаметр ролика, мм
16
Посадочный диаметр ролика, мм
6
Максимальная глубина резания
16
Длина реза, мм
600
Материал обработки
керамическая плитка, стекло
Ширина, см
17
Высота, см
14
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
82х43х18
Вес, кг.
5.03

Описание товара Усиленный ручной плиткорез Stayer 3305-60_z01, 600 мм

Плиткорез STAYER - правильный выбор! Оснащен сменным твердосплавным режущим элементом. Металлические направляющие обеспечивают точный и плавный разрез керамической плитки. Усиленная платформа и опоры позволяют проводить работы с керамической плиткой повышенной толщины и увеличивают срок службы плиткореза. -Длина реза: 600 мм -Вид: роликовый -Толщина плитки: 16 мм -Вес плиткореза: 5 кг -Габаритные размеры: 81х17х15 см -Размер режущего элемента: 16х6х3 мм



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Отзывы о товаре Усиленный ручной плиткорез Stayer 3305-60_z01, 600 мм




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Stayer
Тип товара
Плиткорез
Класс товара
бытовой
Комплектация
усиленный ручной плиткорез, упаковка
Мощность, Вт
0
Режущий элемент
ролик
Диаметр ролика
16
Диаметр посадочного отверстия
6 мм
Наружный диаметр ролика, мм
16
Посадочный диаметр ролика, мм
6
Максимальная глубина резания
16
Длина реза, мм
600
Развернуть
Материал обработки
керамическая плитка, стекло
Ширина, см
17
Высота, см
14
Страна производитель
Китай
Описание
Плиткорез STAYER - правильный выбор! Оснащен сменным твердосплавным режущим элементом. Металлические направляющие обеспечивают точный и плавный разрез керамической плитки. Усиленная платформа и опоры позволяют проводить работы с керамической плиткой повышенной толщины и увеличивают срок службы плиткореза. -Длина реза: 600 мм -Вид: роликовый -Толщина плитки: 16 мм -Вес плиткореза: 5 кг -Габаритные размеры: 81х17х15 см -Размер режущего элемента: 16х6х3 мм


Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону, ручные, рельсовые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Усиленный ручной плиткорез Stayer 3305-60_z01, 600 мм - по цене 2960 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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