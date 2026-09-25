Мм усиленный ручной плиткорез Stayer 3305-45_z01, 450 мм
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Плиткорез
Мощность, Вт
0
Режущий элемент
ролик
Диаметр ролика
16
Диаметр посадочного отверстия
6 мм
Наружный диаметр ролика, мм
16
Посадочный диаметр ролика, мм
6
Максимальная глубина резания
16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 110 руб.
В наличии
Код товара: 741907
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Загружаем...
2 110 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Плиткорез
Класс товара
профессиональный
Комплектация
усиленный ручной плиткорез, упаковка
Мощность, Вт
0
Режущий элемент
ролик
Диаметр ролика
16
Диаметр посадочного отверстия
6 мм
Наружный диаметр ролика, мм
16
Посадочный диаметр ролика, мм
6
Максимальная глубина резания
16
Угловой рез
Да
Длина реза, мм
450
Материал обработки
керамическая плитка
Ширина, см
17.5
Высота, см
14
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
66х18х14
Вес, кг.
4.02
Описание товара Мм усиленный ручной плиткорез Stayer 3305-45_z01, 450 мм
Плиткорез STAYER - правильный выбор! Оснащен сменным твердосплавным режущим элементом, . Металлические направляющие обеспечивают точный и плавный разрез керамической плитки. Усиленная платформа и опоры позволяют проводить работы с керамической плиткой повышенной толщины и увеличивают срок службы плиткореза. -Длина реза: 450 мм -Вид: роликовый -Толщина плитки: 16 мм -Вес плиткореза: 4 кг -Габаритные размеры: 61х17х15 см -Размер режущего элемента: 16х6х3 мм
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Бренд
Тип товара
Плиткорез
Класс товара
профессиональный
Комплектация
усиленный ручной плиткорез, упаковка
Мощность, Вт
0
Режущий элемент
ролик
Диаметр ролика
16
Диаметр посадочного отверстия
6 мм
Наружный диаметр ролика, мм
16
Посадочный диаметр ролика, мм
6
Максимальная глубина резания
16
Угловой рез
Да
Развернуть
Длина реза, мм
450
Материал обработки
керамическая плитка
Ширина, см
17.5
Высота, см
14
Страна производитель
Германия
Плиткорез STAYER - правильный выбор! Оснащен сменным твердосплавным режущим элементом, . Металлические направляющие обеспечивают точный и плавный разрез керамической плитки. Усиленная платформа и опоры позволяют проводить работы с керамической плиткой повышенной толщины и увеличивают срок службы плиткореза. -Длина реза: 450 мм -Вид: роликовый -Толщина плитки: 16 мм -Вес плиткореза: 4 кг -Габаритные размеры: 61х17х15 см -Размер режущего элемента: 16х6х3 мм
Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону, ручные, рельсовые
Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону, ручные, рельсовые
Мм усиленный ручной плиткорез Stayer 3305-45_z01, 450 мм - данный товар вы можете купить по цене 2110 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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