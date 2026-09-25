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Мм усиленный ручной плиткорез Stayer 3305-45_z01, 450 мм купить с доставкой в Москве
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Мм усиленный ручной плиткорез Stayer 3305-45_z01, 450 мм

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Мм усиленный ручной плиткорез Stayer 3305-45_z01, 450 мм - фото 1
Мм усиленный ручной плиткорез Stayer 3305-45_z01, 450 мм - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Плиткорез
Мощность, Вт
0
Режущий элемент
ролик
Диаметр ролика
16
Диаметр посадочного отверстия
6 мм
Наружный диаметр ролика, мм
16
Посадочный диаметр ролика, мм
6
Максимальная глубина резания
16
  • Мм усиленный ручной плиткорез Stayer 3305-45_z01, 450 мм - фото 1
  • Мм усиленный ручной плиткорез Stayer 3305-45_z01, 450 мм - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 110 руб. 
Начислим 34 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 741907
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Мм усиленный ручной плиткорез Stayer 3305-45_z01, 450 мм
2 110 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Stayer
Тип товара
Плиткорез
Класс товара
профессиональный
Комплектация
усиленный ручной плиткорез, упаковка
Мощность, Вт
0
Режущий элемент
ролик
Диаметр ролика
16
Диаметр посадочного отверстия
6 мм
Наружный диаметр ролика, мм
16
Посадочный диаметр ролика, мм
6
Максимальная глубина резания
16
Угловой рез
Да
Длина реза, мм
450
Материал обработки
керамическая плитка
Ширина, см
17.5
Высота, см
14
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
66х18х14
Вес, кг.
4.02

Описание товара Мм усиленный ручной плиткорез Stayer 3305-45_z01, 450 мм

Плиткорез STAYER - правильный выбор! Оснащен сменным твердосплавным режущим элементом, . Металлические направляющие обеспечивают точный и плавный разрез керамической плитки. Усиленная платформа и опоры позволяют проводить работы с керамической плиткой повышенной толщины и увеличивают срок службы плиткореза. -Длина реза: 450 мм -Вид: роликовый -Толщина плитки: 16 мм -Вес плиткореза: 4 кг -Габаритные размеры: 61х17х15 см -Размер режущего элемента: 16х6х3 мм



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Отзывы о товаре Мм усиленный ручной плиткорез Stayer 3305-45_z01, 450 мм




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Характеристики
Бренд
Stayer
Тип товара
Плиткорез
Класс товара
профессиональный
Комплектация
усиленный ручной плиткорез, упаковка
Мощность, Вт
0
Режущий элемент
ролик
Диаметр ролика
16
Диаметр посадочного отверстия
6 мм
Наружный диаметр ролика, мм
16
Посадочный диаметр ролика, мм
6
Максимальная глубина резания
16
Угловой рез
Да
Развернуть
Длина реза, мм
450
Материал обработки
керамическая плитка
Ширина, см
17.5
Высота, см
14
Страна производитель
Германия
Описание
Плиткорез STAYER - правильный выбор! Оснащен сменным твердосплавным режущим элементом, . Металлические направляющие обеспечивают точный и плавный разрез керамической плитки. Усиленная платформа и опоры позволяют проводить работы с керамической плиткой повышенной толщины и увеличивают срок службы плиткореза. -Длина реза: 450 мм -Вид: роликовый -Толщина плитки: 16 мм -Вес плиткореза: 4 кг -Габаритные размеры: 61х17х15 см -Размер режущего элемента: 16х6х3 мм


Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону, ручные, рельсовые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Мм усиленный ручной плиткорез Stayer 3305-45_z01, 450 мм - данный товар вы можете купить по цене 2110 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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