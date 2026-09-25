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Прибор для выжигания Stayer PROTerm 45227, 30 Вт, 20 насадок, кейс, 3 в 1, пайки и резки купить с доставкой в Москве
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Прибор для выжигания Stayer PROTerm 45227, 30 Вт, 20 насадок, кейс, 3 в 1, пайки и резки

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Описание товара скоро будет готово,
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 130 руб. 
Начислим 35 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 741902
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Прибор для выжигания Stayer PROTerm 45227, 30 Вт, 20 насадок, кейс, 3 в 1, пайки и резки
2 130 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Stayer
Размеры в упаковке, см
26х14х5
Вес, г.
360

Описание товара Прибор для выжигания Stayer PROTerm 45227, 30 Вт, 20 насадок, кейс, 3 в 1, пайки и резки

Прибор для выжигания Stayer PROTerm 45227, 30 Вт, 20 насадок, кейс, 3 в 1, пайки и резки



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Отзывы о товаре Прибор для выжигания Stayer PROTerm 45227, 30 Вт, 20 насадок, кейс, 3 в 1, пайки и резки




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Характеристики
Бренд
Stayer
Описание
Прибор для выжигания Stayer PROTerm 45227, 30 Вт, 20 насадок, кейс, 3 в 1, пайки и резки


Смотрите также: Наборы для выжигания
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Прибор для выжигания Stayer PROTerm 45227, 30 Вт, 20 насадок, кейс, 3 в 1, пайки и резки - по цене 2130 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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