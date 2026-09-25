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Дверной доводчик Stayer MAXComfort 37915-80, до 80 кг, цвет серебро купить с доставкой в Москве
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Дверной доводчик Stayer MAXComfort 37915-80, до 80 кг, цвет серебро

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Дверной доводчик Stayer MAXComfort 37915-80, до 80 кг, цвет серебро - фото 1
Дверной доводчик Stayer MAXComfort 37915-80, до 80 кг, цвет серебро - фото 2
Дверной доводчик Stayer MAXComfort 37915-80, до 80 кг, цвет серебро - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Хозяйственные товары
Тип товара
дверной доводчик
Материал
силумин
Особенности
Для дверей до 80 кг. Цвет серебро. Раздельная регулировка скоростей закрывания и прихлопа. Морозостойкость до -35 °C. Класс EN4. Ресурс 220 000 циклов.
  • Дверной доводчик Stayer MAXComfort 37915-80, до 80 кг, цвет серебро - фото 1
  • Дверной доводчик Stayer MAXComfort 37915-80, до 80 кг, цвет серебро - фото 2
  • Дверной доводчик Stayer MAXComfort 37915-80, до 80 кг, цвет серебро - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 230 руб. 
Начислим 31 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 741897
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Дверной доводчик Stayer MAXComfort 37915-80, до 80 кг, цвет серебро
1 230 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Stayer
Тип товара
Хозяйственные товары
Тип товара
дверной доводчик
Материал
силумин
Высота, см
4
Ширина, см
6.8
Особенности
Для дверей до 80 кг. Цвет серебро. Раздельная регулировка скоростей закрывания и прихлопа. Морозостойкость до -35 °C. Класс EN4. Ресурс 220 000 циклов.
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
47х34х18
Вес, кг.
1.7

Описание товара Дверной доводчик Stayer MAXComfort 37915-80, до 80 кг, цвет серебро

Классический дверной доводчик Stayer MAXComfort в универсальном серебристом исполнении подходит для монтажа на стандартные офисные, бытовые и хозяйственные двери массой от 60 до 80 кг. Механизм соответствует международному стандарту плотности закрывания EN4. Применение специального морозоустойчивого масла обеспечивает стабильную вязкость рабочей среды зимой. Двойная независимая регулировка фаз хода помогает настроить плавное движение створки и плотную фиксацию замка в косяке.

Отзывы о товаре Дверной доводчик Stayer MAXComfort 37915-80, до 80 кг, цвет серебро




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Характеристики
Бренд
Stayer
Тип товара
Хозяйственные товары
Тип товара
дверной доводчик
Материал
силумин
Высота, см
4
Ширина, см
6.8
Особенности
Для дверей до 80 кг. Цвет серебро. Раздельная регулировка скоростей закрывания и прихлопа. Морозостойкость до -35 °C. Класс EN4. Ресурс 220 000 циклов.
Страна производитель
Китай
Описание
Классический дверной доводчик Stayer MAXComfort в универсальном серебристом исполнении подходит для монтажа на стандартные офисные, бытовые и хозяйственные двери массой от 60 до 80 кг. Механизм соответствует международному стандарту плотности закрывания EN4. Применение специального морозоустойчивого масла обеспечивает стабильную вязкость рабочей среды зимой. Двойная независимая регулировка фаз хода помогает настроить плавное движение створки и плотную фиксацию замка в косяке.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Дверной доводчик Stayer MAXComfort 37915-80, до 80 кг, цвет серебро - стоимость товара 1230 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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