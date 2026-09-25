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Дверной доводчик Stayer MAXComfort 37915-100, до 100 кг, цвет серебро купить с доставкой в Москве
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Дверной доводчик Stayer MAXComfort 37915-100, до 100 кг, цвет серебро

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Дверной доводчик Stayer MAXComfort 37915-100, до 100 кг, цвет серебро - фото 1
Дверной доводчик Stayer MAXComfort 37915-100, до 100 кг, цвет серебро - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Хозяйственные товары
Тип товара
дверной доводчик
Материал
силумин
Особенности
Для дверей до 100 кг. Цвет серебро. Двухступенчатая регулировка скорости закрытия. Морозостойкость до -35 °C. Класс EN5. Ресурс 220 000 циклов.
  • Дверной доводчик Stayer MAXComfort 37915-100, до 100 кг, цвет серебро - фото 1
  • Дверной доводчик Stayer MAXComfort 37915-100, до 100 кг, цвет серебро - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 780 руб. 
Начислим 31 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 741896
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Дверной доводчик Stayer MAXComfort 37915-100, до 100 кг, цвет серебро
1 780 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Stayer
Тип товара
Хозяйственные товары
Тип товара
дверной доводчик
Материал
силумин
Высота, см
5
Ширина, см
7.4
Особенности
Для дверей до 100 кг. Цвет серебро. Двухступенчатая регулировка скорости закрытия. Морозостойкость до -35 °C. Класс EN5. Ресурс 220 000 циклов.
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
36х33х18
Вес, кг.
2.68

Описание товара Дверной доводчик Stayer MAXComfort 37915-100, до 100 кг, цвет серебро

Мощный дверной доводчик верхнего расположения Stayer MAXComfort разработан для массивных дверей весом до 100 кг и отвечает классу EN5. Изделие поставляется в универсальном серебряном цвете, подходящем под любую металлическую фурнитуру. Механизм адаптирован к сложным российским условиям, исправно выполняя функции автозакрывания при низких температурах. Проверенная временем гидравлическая система обеспечивает долговечную и надежную работу конструкции в режимах высокой проходимости.

Отзывы о товаре Дверной доводчик Stayer MAXComfort 37915-100, до 100 кг, цвет серебро




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Stayer
Тип товара
Хозяйственные товары
Тип товара
дверной доводчик
Материал
силумин
Высота, см
5
Ширина, см
7.4
Особенности
Для дверей до 100 кг. Цвет серебро. Двухступенчатая регулировка скорости закрытия. Морозостойкость до -35 °C. Класс EN5. Ресурс 220 000 циклов.
Страна производитель
Китай
Описание
Мощный дверной доводчик верхнего расположения Stayer MAXComfort разработан для массивных дверей весом до 100 кг и отвечает классу EN5. Изделие поставляется в универсальном серебряном цвете, подходящем под любую металлическую фурнитуру. Механизм адаптирован к сложным российским условиям, исправно выполняя функции автозакрывания при низких температурах. Проверенная временем гидравлическая система обеспечивает долговечную и надежную работу конструкции в режимах высокой проходимости.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Дверной доводчик Stayer MAXComfort 37915-100, до 100 кг, цвет серебро - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 1780 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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