Top.Mail.Ru
Дверной доводчик ЗУБР 37912-100, до 100 кг, цвет коричневый купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Дверной доводчик ЗУБР 37912-100, до 100 кг, цвет коричневый

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Дверной доводчик ЗУБР 37912-100, до 100 кг, цвет коричневый - фото 1
Дверной доводчик ЗУБР 37912-100, до 100 кг, цвет коричневый - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Хозяйственные товары
Тип товара
дверной доводчик
Материал
силумин
Особенности
Серия Профессионал. Для дверей до 100 кг. Цвет коричневый. Повышенный ресурс 500 000 циклов. Морозостойкость до -35 °C.
  • Дверной доводчик ЗУБР 37912-100, до 100 кг, цвет коричневый - фото 1
  • Дверной доводчик ЗУБР 37912-100, до 100 кг, цвет коричневый - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 890 руб. 
Начислим 31 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 741895
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Дверной доводчик ЗУБР 37912-100, до 100 кг, цвет коричневый
1 890 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Хозяйственные товары
Тип товара
дверной доводчик
Материал
силумин
Высота, см
5
Ширина, см
7.4
Особенности
Серия Профессионал. Для дверей до 100 кг. Цвет коричневый. Повышенный ресурс 500 000 циклов. Морозостойкость до -35 °C.
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х14х8
Вес, кг.
2.68

Описание товара Дверной доводчик ЗУБР 37912-100, до 100 кг, цвет коричневый

Профессиональный дверной доводчик ЗУБР Профи создан для жестких условий эксплуатации на объектах с высокой проходимостью и рассчитан на массивные двери весом до 100 кг. Увеличенный до полумиллиона циклов рабочий ресурс подтверждает высочайшую надежность коленного привода и внутренних гидравлических узлов. Модель окрашена в стойкий коричневый цвет, отлично противостоящий истиранию. Морозоустойчивая жидкость внутри цилиндра гарантирует плавный ход полотна без заклиниваний в зимний период.

Отзывы о товаре Дверной доводчик ЗУБР 37912-100, до 100 кг, цвет коричневый




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Хозяйственные товары
Тип товара
дверной доводчик
Материал
силумин
Высота, см
5
Ширина, см
7.4
Особенности
Серия Профессионал. Для дверей до 100 кг. Цвет коричневый. Повышенный ресурс 500 000 циклов. Морозостойкость до -35 °C.
Страна производитель
Россия
Описание
Профессиональный дверной доводчик ЗУБР Профи создан для жестких условий эксплуатации на объектах с высокой проходимостью и рассчитан на массивные двери весом до 100 кг. Увеличенный до полумиллиона циклов рабочий ресурс подтверждает высочайшую надежность коленного привода и внутренних гидравлических узлов. Модель окрашена в стойкий коричневый цвет, отлично противостоящий истиранию. Морозоустойчивая жидкость внутри цилиндра гарантирует плавный ход полотна без заклиниваний в зимний период.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Дверной доводчик ЗУБР 37912-100, до 100 кг, цвет коричневый - по цене 1890 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...