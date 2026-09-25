Дверной доводчик ЗУБР 37912-100, до 100 кг, цвет коричневый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Хозяйственные товары
Тип товара
дверной доводчик
Материал
силумин
Особенности
Серия Профессионал. Для дверей до 100 кг. Цвет коричневый. Повышенный ресурс 500 000 циклов. Морозостойкость до -35 °C.
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 890 руб.
В наличии
Код товара: 741895
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1 890 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Хозяйственные товары
Тип товара
дверной доводчик
Материал
силумин
Высота, см
5
Ширина, см
7.4
Особенности
Серия Профессионал. Для дверей до 100 кг. Цвет коричневый. Повышенный ресурс 500 000 циклов. Морозостойкость до -35 °C.
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х14х8
Вес, кг.
2.68
Описание товара Дверной доводчик ЗУБР 37912-100, до 100 кг, цвет коричневый
Профессиональный дверной доводчик ЗУБР Профи создан для жестких условий эксплуатации на объектах с высокой проходимостью и рассчитан на массивные двери весом до 100 кг. Увеличенный до полумиллиона циклов рабочий ресурс подтверждает высочайшую надежность коленного привода и внутренних гидравлических узлов. Модель окрашена в стойкий коричневый цвет, отлично противостоящий истиранию. Морозоустойчивая жидкость внутри цилиндра гарантирует плавный ход полотна без заклиниваний в зимний период.
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Хозяйственные товары
Тип товара
дверной доводчик
Материал
силумин
Высота, см
5
Ширина, см
7.4
Особенности
Серия Профессионал. Для дверей до 100 кг. Цвет коричневый. Повышенный ресурс 500 000 циклов. Морозостойкость до -35 °C.
Страна производитель
Россия
Профессиональный дверной доводчик ЗУБР Профи создан для жестких условий эксплуатации на объектах с высокой проходимостью и рассчитан на массивные двери весом до 100 кг. Увеличенный до полумиллиона циклов рабочий ресурс подтверждает высочайшую надежность коленного привода и внутренних гидравлических узлов. Модель окрашена в стойкий коричневый цвет, отлично противостоящий истиранию. Морозоустойчивая жидкость внутри цилиндра гарантирует плавный ход полотна без заклиниваний в зимний период.
Дверной доводчик ЗУБР 37912-100, до 100 кг, цвет коричневый - по цене 1890 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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