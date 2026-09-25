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Дверной доводчик ЗУБР 37911-100, до 100 кг, цвет белый купить с доставкой в Москве
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Дверной доводчик ЗУБР 37911-100, до 100 кг, цвет белый

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Дверной доводчик ЗУБР 37911-100, до 100 кг, цвет белый - фото 1
Дверной доводчик ЗУБР 37911-100, до 100 кг, цвет белый - фото 2
Дверной доводчик ЗУБР 37911-100, до 100 кг, цвет белый - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Хозяйственные товары
Тип товара
дверной доводчик
Материал
силумин
Особенности
Серия Профессионал. Для дверей до 100 кг. Цвет белый. Повышенный ресурс 500 000 циклов. Морозостойкость до -35 °C.
  • Дверной доводчик ЗУБР 37911-100, до 100 кг, цвет белый - фото 1
  • Дверной доводчик ЗУБР 37911-100, до 100 кг, цвет белый - фото 2
  • Дверной доводчик ЗУБР 37911-100, до 100 кг, цвет белый - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 890 руб. 
Начислим 31 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 741894
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Дверной доводчик ЗУБР 37911-100, до 100 кг, цвет белый
1 890 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Хозяйственные товары
Тип товара
дверной доводчик
Материал
силумин
Высота, см
5
Ширина, см
7.4
Особенности
Серия Профессионал. Для дверей до 100 кг. Цвет белый. Повышенный ресурс 500 000 циклов. Морозостойкость до -35 °C.
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х14х8
Вес, кг.
2.68

Описание товара Дверной доводчик ЗУБР 37911-100, до 100 кг, цвет белый

Высококлассный доводчик ЗУБР серии Профессионал предназначен для контроля закрывания дверных конструкций массой до 100 кг. Белоснежное глянцевое покрытие корпуса делает его эстетичным выбором для светлых межкомнатных дверей, пластиковых входных групп в клиниках, школах и офисах. Конструкция поддерживает стандартный и верхний типы монтажа на левые и правые створки. Гидравлическая система с ресурсом 500 000 срабатываний обеспечивает точную двухступенчатую регулировку скорости закрытия.

Отзывы о товаре Дверной доводчик ЗУБР 37911-100, до 100 кг, цвет белый




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Хозяйственные товары
Тип товара
дверной доводчик
Материал
силумин
Высота, см
5
Ширина, см
7.4
Особенности
Серия Профессионал. Для дверей до 100 кг. Цвет белый. Повышенный ресурс 500 000 циклов. Морозостойкость до -35 °C.
Страна производитель
Китай
Описание
Высококлассный доводчик ЗУБР серии Профессионал предназначен для контроля закрывания дверных конструкций массой до 100 кг. Белоснежное глянцевое покрытие корпуса делает его эстетичным выбором для светлых межкомнатных дверей, пластиковых входных групп в клиниках, школах и офисах. Конструкция поддерживает стандартный и верхний типы монтажа на левые и правые створки. Гидравлическая система с ресурсом 500 000 срабатываний обеспечивает точную двухступенчатую регулировку скорости закрытия.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Дверной доводчик ЗУБР 37911-100, до 100 кг, цвет белый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 1890 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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