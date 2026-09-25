Дверной доводчик ЗУБР 37910-80, до 80 кг, цвет серебро
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Хозяйственные товары
Тип товара
дверной доводчик
Материал
силумин
Особенности
задержка закрывания двери
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 150 руб.
В наличии
Код товара: 741893
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Загружаем...
2 150 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Хозяйственные товары
Тип товара
дверной доводчик
Материал
силумин
Высота, см
4
Ширина, см
6.8
Особенности
задержка закрывания двери
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
33х12х8
Вес, кг.
1.86
Описание товара Дверной доводчик ЗУБР 37910-80, до 80 кг, цвет серебро
Индустриальный дверной доводчик ЗУБР Профессионал в серебристом корпусе ориентирован на автоматическое управление дверями весом до 80 кг. Силуминовый сплав премиального качества эффективно сопротивляется износу, а внутренние уплотнители полностью предотвращают утечку гидравлической жидкости. Устройство обладает колоссальным запасом долговечности в 500 000 циклов открывания. Независимые винты настройки позволяют добиться безупречной синхронизации фазы основного закрывания и доводящего прихлопа.
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Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Хозяйственные товары
Тип товара
дверной доводчик
Материал
силумин
Высота, см
4
Ширина, см
6.8
Особенности
задержка закрывания двери
Страна производитель
Китай
Индустриальный дверной доводчик ЗУБР Профессионал в серебристом корпусе ориентирован на автоматическое управление дверями весом до 80 кг. Силуминовый сплав премиального качества эффективно сопротивляется износу, а внутренние уплотнители полностью предотвращают утечку гидравлической жидкости. Устройство обладает колоссальным запасом долговечности в 500 000 циклов открывания. Независимые винты настройки позволяют добиться безупречной синхронизации фазы основного закрывания и доводящего прихлопа.
Дверной доводчик ЗУБР 37910-80, до 80 кг, цвет серебро - по цене 2150 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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