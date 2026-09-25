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Дверной доводчик ЗУБР 37910-80, до 80 кг, цвет серебро купить с доставкой в Москве
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Дверной доводчик ЗУБР 37910-80, до 80 кг, цвет серебро

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Дверной доводчик ЗУБР 37910-80, до 80 кг, цвет серебро - фото 1
Дверной доводчик ЗУБР 37910-80, до 80 кг, цвет серебро - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Хозяйственные товары
Тип товара
дверной доводчик
Материал
силумин
Особенности
задержка закрывания двери
  • Дверной доводчик ЗУБР 37910-80, до 80 кг, цвет серебро - фото 1
  • Дверной доводчик ЗУБР 37910-80, до 80 кг, цвет серебро - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 150 руб. 
Начислим 35 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 741893
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Дверной доводчик ЗУБР 37910-80, до 80 кг, цвет серебро
2 150 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Хозяйственные товары
Тип товара
дверной доводчик
Материал
силумин
Высота, см
4
Ширина, см
6.8
Особенности
задержка закрывания двери
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
33х12х8
Вес, кг.
1.86

Описание товара Дверной доводчик ЗУБР 37910-80, до 80 кг, цвет серебро

Индустриальный дверной доводчик ЗУБР Профессионал в серебристом корпусе ориентирован на автоматическое управление дверями весом до 80 кг. Силуминовый сплав премиального качества эффективно сопротивляется износу, а внутренние уплотнители полностью предотвращают утечку гидравлической жидкости. Устройство обладает колоссальным запасом долговечности в 500 000 циклов открывания. Независимые винты настройки позволяют добиться безупречной синхронизации фазы основного закрывания и доводящего прихлопа.

Отзывы о товаре Дверной доводчик ЗУБР 37910-80, до 80 кг, цвет серебро




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Хозяйственные товары
Тип товара
дверной доводчик
Материал
силумин
Высота, см
4
Ширина, см
6.8
Особенности
задержка закрывания двери
Страна производитель
Китай
Описание
Индустриальный дверной доводчик ЗУБР Профессионал в серебристом корпусе ориентирован на автоматическое управление дверями весом до 80 кг. Силуминовый сплав премиального качества эффективно сопротивляется износу, а внутренние уплотнители полностью предотвращают утечку гидравлической жидкости. Устройство обладает колоссальным запасом долговечности в 500 000 циклов открывания. Независимые винты настройки позволяют добиться безупречной синхронизации фазы основного закрывания и доводящего прихлопа.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Дверной доводчик ЗУБР 37910-80, до 80 кг, цвет серебро - по цене 2150 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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