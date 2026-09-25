Дверной доводчик ЗУБР 37910-50, до 40 кг, цвет серебро
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Хозяйственные товары
Тип товара
дверной доводчик
Материал
силумин
Особенности
Серия Эксперт. Для дверей до 40 кг. Суперкомпактный размер. Цвет серебро. Ресурс 500 000 циклов. Морозостойкость до -35 °C.
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 610 руб.
В наличии
Код товара: 741892
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1 610 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Хозяйственные товары
Тип товара
дверной доводчик
Материал
силумин
Высота, см
4
Ширина, см
5.5
Особенности
Серия Эксперт. Для дверей до 40 кг. Суперкомпактный размер. Цвет серебро. Ресурс 500 000 циклов. Морозостойкость до -35 °C.
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х9х7
Вес, кг.
1.05
Описание товара Дверной доводчик ЗУБР 37910-50, до 40 кг, цвет серебро
Миниатюрный пружинно-гидравлический доводчик ЗУБР Эксперт разработан специально для легких межкомнатных, офисных и тамбурных дверей массой до 40 кг. Уменьшенные габариты корпуса (длина всего 142 мм) делают его практически незаметным в готовом интерьере, сохраняя строгую эстетику помещения. Несмотря на компактность, прибор обладает профессиональным ресурсом в 500 000 циклов и имеет полноценную двухзонную регулировку скорости, обеспечивая комфортное и мягкое прилегание легкой створки.
Магазины и пункты выдачи в Москве
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Бренд
Тип товара
Хозяйственные товары
Тип товара
дверной доводчик
Материал
силумин
Высота, см
4
Ширина, см
5.5
Особенности
Серия Эксперт. Для дверей до 40 кг. Суперкомпактный размер. Цвет серебро. Ресурс 500 000 циклов. Морозостойкость до -35 °C.
Страна производитель
Китай
Миниатюрный пружинно-гидравлический доводчик ЗУБР Эксперт разработан специально для легких межкомнатных, офисных и тамбурных дверей массой до 40 кг. Уменьшенные габариты корпуса (длина всего 142 мм) делают его практически незаметным в готовом интерьере, сохраняя строгую эстетику помещения. Несмотря на компактность, прибор обладает профессиональным ресурсом в 500 000 циклов и имеет полноценную двухзонную регулировку скорости, обеспечивая комфортное и мягкое прилегание легкой створки.
Дверной доводчик ЗУБР 37910-50, до 40 кг, цвет серебро - стоимость товара 1610 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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