Дверной доводчик ЗУБР 37910-100, до 100 кг, цвет серебро
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Хозяйственные товары
Тип товара
дверной доводчик
Материал
силумин
Особенности
Серия Эксперт / Профессионал. Для дверей до 100 кг. Цвет серебро. Повышенный ресурс 500 000 циклов. Морозостойкость до -35 °C.
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 920 руб.
В наличии
Код товара: 741891
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
2 920 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Хозяйственные товары
Тип товара
дверной доводчик
Материал
силумин
Высота, см
5
Ширина, см
7.4
Особенности
Серия Эксперт / Профессионал. Для дверей до 100 кг. Цвет серебро. Повышенный ресурс 500 000 циклов. Морозостойкость до -35 °C.
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
33х12х9
Вес, кг.
2.63
Описание товара Дверной доводчик ЗУБР 37910-100, до 100 кг, цвет серебро
Тяжелый накладной доводчик ЗУБР Эксперт предназначен для надежного автоматического закрывания дверей массой до 100 кг. Выполненный в серебряном цвете металлик, он универсально подходит под любую дверную фурнитуру из хрома или нержавеющей стали. Устройство стабильно работает в широком температурном диапазоне благодаря всесезонному маслу. Двухступенчатая гидравлическая регулировка гарантирует отсутствие хлопков, существенно продлевая срок службы замков, петель и самой дверной коробки.
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Хозяйственные товары
Тип товара
дверной доводчик
Материал
силумин
Высота, см
5
Ширина, см
7.4
Особенности
Серия Эксперт / Профессионал. Для дверей до 100 кг. Цвет серебро. Повышенный ресурс 500 000 циклов. Морозостойкость до -35 °C.
Страна производитель
Китай
Тяжелый накладной доводчик ЗУБР Эксперт предназначен для надежного автоматического закрывания дверей массой до 100 кг. Выполненный в серебряном цвете металлик, он универсально подходит под любую дверную фурнитуру из хрома или нержавеющей стали. Устройство стабильно работает в широком температурном диапазоне благодаря всесезонному маслу. Двухступенчатая гидравлическая регулировка гарантирует отсутствие хлопков, существенно продлевая срок службы замков, петель и самой дверной коробки.
Дверной доводчик ЗУБР 37910-100, до 100 кг, цвет серебро - стоимость товара 2920 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Дверной доводчик ЗУБР 37910-100, до 100 кг, цвет серебро