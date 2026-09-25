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Дверной доводчик ЗУБР 37910-100, до 100 кг, цвет серебро купить с доставкой в Москве
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Дверной доводчик ЗУБР 37910-100, до 100 кг, цвет серебро

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Дверной доводчик ЗУБР 37910-100, до 100 кг, цвет серебро - фото 1
Дверной доводчик ЗУБР 37910-100, до 100 кг, цвет серебро - фото 2
Дверной доводчик ЗУБР 37910-100, до 100 кг, цвет серебро - фото 3
Дверной доводчик ЗУБР 37910-100, до 100 кг, цвет серебро - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Хозяйственные товары
Тип товара
дверной доводчик
Материал
силумин
Особенности
Серия Эксперт / Профессионал. Для дверей до 100 кг. Цвет серебро. Повышенный ресурс 500 000 циклов. Морозостойкость до -35 °C.
  • Дверной доводчик ЗУБР 37910-100, до 100 кг, цвет серебро - фото 1
  • Дверной доводчик ЗУБР 37910-100, до 100 кг, цвет серебро - фото 2
  • Дверной доводчик ЗУБР 37910-100, до 100 кг, цвет серебро - фото 3
  • Дверной доводчик ЗУБР 37910-100, до 100 кг, цвет серебро - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 920 руб. 
Начислим 47 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 741891
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Дверной доводчик ЗУБР 37910-100, до 100 кг, цвет серебро
2 920 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Хозяйственные товары
Тип товара
дверной доводчик
Материал
силумин
Высота, см
5
Ширина, см
7.4
Особенности
Серия Эксперт / Профессионал. Для дверей до 100 кг. Цвет серебро. Повышенный ресурс 500 000 циклов. Морозостойкость до -35 °C.
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
33х12х9
Вес, кг.
2.63

Описание товара Дверной доводчик ЗУБР 37910-100, до 100 кг, цвет серебро

Тяжелый накладной доводчик ЗУБР Эксперт предназначен для надежного автоматического закрывания дверей массой до 100 кг. Выполненный в серебряном цвете металлик, он универсально подходит под любую дверную фурнитуру из хрома или нержавеющей стали. Устройство стабильно работает в широком температурном диапазоне благодаря всесезонному маслу. Двухступенчатая гидравлическая регулировка гарантирует отсутствие хлопков, существенно продлевая срок службы замков, петель и самой дверной коробки.

Отзывы о товаре Дверной доводчик ЗУБР 37910-100, до 100 кг, цвет серебро




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Хозяйственные товары
Тип товара
дверной доводчик
Материал
силумин
Высота, см
5
Ширина, см
7.4
Особенности
Серия Эксперт / Профессионал. Для дверей до 100 кг. Цвет серебро. Повышенный ресурс 500 000 циклов. Морозостойкость до -35 °C.
Страна производитель
Китай
Описание
Тяжелый накладной доводчик ЗУБР Эксперт предназначен для надежного автоматического закрывания дверей массой до 100 кг. Выполненный в серебряном цвете металлик, он универсально подходит под любую дверную фурнитуру из хрома или нержавеющей стали. Устройство стабильно работает в широком температурном диапазоне благодаря всесезонному маслу. Двухступенчатая гидравлическая регулировка гарантирует отсутствие хлопков, существенно продлевая срок службы замков, петель и самой дверной коробки.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Дверной доводчик ЗУБР 37910-100, до 100 кг, цвет серебро - стоимость товара 2920 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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