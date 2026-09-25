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Навесной замок ЗУБР 37299-70-1, 70 мм, удлиненная дужка, латунный корпус купить с доставкой в Москве
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Навесной замок ЗУБР 37299-70-1, 70 мм, удлиненная дужка, латунный корпус

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Навесной замок ЗУБР 37299-70-1, 70 мм, удлиненная дужка, латунный корпус - фото 1
Навесной замок ЗУБР 37299-70-1, 70 мм, удлиненная дужка, латунный корпус - фото 2
Навесной замок ЗУБР 37299-70-1, 70 мм, удлиненная дужка, латунный корпус - фото 3
Навесной замок ЗУБР 37299-70-1, 70 мм, удлиненная дужка, латунный корпус - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Хозяйственные товары
Тип товара
замок
Материал
латунь, сталь
Особенности
Серия Эксперт. Размер корпуса 70 мм. Удлиненная закаленная дужка (диаметр 13 мм). Компьютерный цилиндровый механизм. 3 ключа в комплекте.
  • Навесной замок ЗУБР 37299-70-1, 70 мм, удлиненная дужка, латунный корпус - фото 1
  • Навесной замок ЗУБР 37299-70-1, 70 мм, удлиненная дужка, латунный корпус - фото 2
  • Навесной замок ЗУБР 37299-70-1, 70 мм, удлиненная дужка, латунный корпус - фото 3
  • Навесной замок ЗУБР 37299-70-1, 70 мм, удлиненная дужка, латунный корпус - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 270 руб. 
Начислим 31 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 741889
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Навесной замок ЗУБР 37299-70-1, 70 мм, удлиненная дужка, латунный корпус
1 270 руб.
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  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Хозяйственные товары
Тип товара
замок
Материал
латунь, сталь
Высота, см
15
Ширина, см
7
Особенности
Серия Эксперт. Размер корпуса 70 мм. Удлиненная закаленная дужка (диаметр 13 мм). Компьютерный цилиндровый механизм. 3 ключа в комплекте.
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х12х3
Вес, г.
819

Описание товара Навесной замок ЗУБР 37299-70-1, 70 мм, удлиненная дужка, латунный корпус

Сверхнадежный навесной замок ЗУБР Эксперт сплошного латунного литья предназначен для защиты ответственных хозяйственных построек, гаражей, складов и ворот. Массивный 70-миллиметровый корпус из чистой латуни обладает абсолютной стойкостью к коррозии и воздействию агрессивных погодных условий. Удлиненная дужка из высокопрочной закаленной стали 20MN2 диаметром 13 мм значительно расширяет диапазон применения замка, а продвинутый компьютерный цилиндр обеспечивает максимальный уровень защиты от взлома.

Отзывы о товаре Навесной замок ЗУБР 37299-70-1, 70 мм, удлиненная дужка, латунный корпус




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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Хозяйственные товары
Тип товара
замок
Материал
латунь, сталь
Высота, см
15
Ширина, см
7
Особенности
Серия Эксперт. Размер корпуса 70 мм. Удлиненная закаленная дужка (диаметр 13 мм). Компьютерный цилиндровый механизм. 3 ключа в комплекте.
Страна производитель
Китай
Описание
Сверхнадежный навесной замок ЗУБР Эксперт сплошного латунного литья предназначен для защиты ответственных хозяйственных построек, гаражей, складов и ворот. Массивный 70-миллиметровый корпус из чистой латуни обладает абсолютной стойкостью к коррозии и воздействию агрессивных погодных условий. Удлиненная дужка из высокопрочной закаленной стали 20MN2 диаметром 13 мм значительно расширяет диапазон применения замка, а продвинутый компьютерный цилиндр обеспечивает максимальный уровень защиты от взлома.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Навесной замок ЗУБР 37299-70-1, 70 мм, удлиненная дужка, латунный корпус - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 1270 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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