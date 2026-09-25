Стальная стремянка MIRAX 38800-07, 141 см, 7 ступеней
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Стремянка
Число секций
1
Материал
сталь
Количество ступеней
7
Рабочая высота, м
3.4
Максимальная нагрузка, кг
150
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 540 руб.
В наличии
Код товара: 741886
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Загружаем...
4 540 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Стремянка
Комплектация
Стремянка в сборе
Число секций
1
Материал
сталь
Количество ступеней
7
Рабочая высота, м
3.4
Максимальная высота, м
1.41
Максимальная нагрузка, кг
150
Ширина верхней ступени, мм
250
Ширина нижней ступени, мм
500
Габариты в сложенном состоянии, мм
2180x500x110
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
2.22х0.5х0.1
Вес, кг.
8.9
Описание товара Стальная стремянка MIRAX 38800-07, 141 см, 7 ступеней
Практичная односторонняя стремянка на 7 ступеней, созданная для бытового и полупрофессионального применения. Полностью стальной каркас обеспечивает высокую пространственную жесткость и грузоподъемность до 150 кг. Верхняя рабочая площадка (141 см) надежно блокируется в разложенном состоянии. Ступени имеют глубокое рифление против скольжения подошвы, а высокая дуга безопасности позволяет удобно опираться при длительной побелке или монтаже люстр. Покрытие защищает сталь от ржавчины.
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Бренд
Тип товара
Стремянка
Комплектация
Стремянка в сборе
Число секций
1
Материал
сталь
Количество ступеней
7
Рабочая высота, м
3.4
Максимальная высота, м
1.41
Максимальная нагрузка, кг
150
Ширина верхней ступени, мм
250
Ширина нижней ступени, мм
500
Габариты в сложенном состоянии, мм
2180x500x110
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Страна производитель
Китай
Практичная односторонняя стремянка на 7 ступеней, созданная для бытового и полупрофессионального применения. Полностью стальной каркас обеспечивает высокую пространственную жесткость и грузоподъемность до 150 кг. Верхняя рабочая площадка (141 см) надежно блокируется в разложенном состоянии. Ступени имеют глубокое рифление против скольжения подошвы, а высокая дуга безопасности позволяет удобно опираться при длительной побелке или монтаже люстр. Покрытие защищает сталь от ржавчины.
Стальная стремянка MIRAX 38800-07, 141 см, 7 ступеней - стоимость товара 4540 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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