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Стальная стремянка MIRAX 38800-06, 121 см, 6 ступеней купить с доставкой в Москве
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Стальная стремянка MIRAX 38800-06, 121 см, 6 ступеней

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Стальная стремянка MIRAX 38800-06, 121 см, 6 ступеней - фото 1
Стальная стремянка MIRAX 38800-06, 121 см, 6 ступеней - фото 2
Стальная стремянка MIRAX 38800-06, 121 см, 6 ступеней - фото 3
Стальная стремянка MIRAX 38800-06, 121 см, 6 ступеней - фото 4
Стальная стремянка MIRAX 38800-06, 121 см, 6 ступеней - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Стремянка
Число секций
1
Материал
сталь
Количество ступеней
6
Рабочая высота, м
3.2
Максимальная нагрузка, кг
150
  • Стальная стремянка MIRAX 38800-06, 121 см, 6 ступеней - фото 1
  • Стальная стремянка MIRAX 38800-06, 121 см, 6 ступеней - фото 2
  • Стальная стремянка MIRAX 38800-06, 121 см, 6 ступеней - фото 3
  • Стальная стремянка MIRAX 38800-06, 121 см, 6 ступеней - фото 4
  • Стальная стремянка MIRAX 38800-06, 121 см, 6 ступеней - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 420 руб. 
Начислим 61 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 741885
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Стальная стремянка MIRAX 38800-06, 121 см, 6 ступеней
3 420 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MIRAX
Тип товара
Стремянка
Комплектация
Стремянка в сборе
Число секций
1
Материал
сталь
Количество ступеней
6
Рабочая высота, м
3.2
Максимальная высота, м
1.21
Максимальная нагрузка, кг
150
Ширина верхней ступени, мм
250
Ширина нижней ступени, мм
480
Габариты в сложенном состоянии, мм
1960x480x110
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
2х0.48х0.1
Вес, кг.
7.6

Описание товара Стальная стремянка MIRAX 38800-06, 121 см, 6 ступеней

Односторонняя складная стремянка из стального профиля с 6 ступенями. Модель характеризуется высокой геометрической стабильностью, снабжена надежным механизмом фиксации верхней площадки на высоте 121 см. Шаг ступеней оптимизирован для удобного подъема. Все узлы соединения защищены от люфта. Компактные габариты в сложенном виде облегчают хранение в кладовой или транспортировку на багажнике автомобиля. Прекрасное решение для квартир с высокими потолками, дач и гаражей.

Отзывы о товаре Стальная стремянка MIRAX 38800-06, 121 см, 6 ступеней




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Характеристики
Бренд
MIRAX
Тип товара
Стремянка
Комплектация
Стремянка в сборе
Число секций
1
Материал
сталь
Количество ступеней
6
Рабочая высота, м
3.2
Максимальная высота, м
1.21
Максимальная нагрузка, кг
150
Ширина верхней ступени, мм
250
Ширина нижней ступени, мм
480
Габариты в сложенном состоянии, мм
1960x480x110
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Односторонняя складная стремянка из стального профиля с 6 ступенями. Модель характеризуется высокой геометрической стабильностью, снабжена надежным механизмом фиксации верхней площадки на высоте 121 см. Шаг ступеней оптимизирован для удобного подъема. Все узлы соединения защищены от люфта. Компактные габариты в сложенном виде облегчают хранение в кладовой или транспортировку на багажнике автомобиля. Прекрасное решение для квартир с высокими потолками, дач и гаражей.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Стальная стремянка MIRAX 38800-06, 121 см, 6 ступеней - этот товар вы можете купить по цене 3420 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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