Парофессиональные рабочие подмости СИБИН ПРП-36 38845, 3 ? 6 ? 3 ступени, алюминиевые, складные, с к
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Лестница
Число секций
3
Материал
алюминиевый сплав, древесина
Количество ступеней
6
Рабочая высота, м
3.6
Максимальная нагрузка, кг
150
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
16 740 руб.
В наличии
Код товара: 741881
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16 740 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Лестница
Комплектация
Стойки подмостей, съемный настил, колеса
Число секций
3
Материал
алюминиевый сплав, древесина
Количество ступеней
6
Рабочая высота, м
3.6
Максимальная высота, м
1.6
Максимальная нагрузка, кг
150
Ширина верхней ступени, мм
500
Ширина нижней ступени, мм
500
Габариты в сложенном состоянии, мм
1680x550x160
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, м
1.73х0.56х0.14
Вес, кг.
16.5
Описание товара Парофессиональные рабочие подмости СИБИН ПРП-36 38845, 3 ? 6 ? 3 ступени, алюминиевые, складные, с к
Профессиональные складные рабочие подмости (трансформер) на базе алюминиевых секций (3х6 ступеней). Оборудованы колесами диаметром 100 мм со стопорами для быстрого перемещения по площадке и съемным широким настилом из влагостойкой нескользящей фанеры. Конструкция легко перестраивается в приставную лестницу или двухстороннюю стремянку. Незаменима при проведении длительных штукатурных, малярных и электромонтажных работ на высоте площадки до 1.60 метров.
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Бренд
Тип товара
Лестница
Комплектация
Стойки подмостей, съемный настил, колеса
Число секций
3
Материал
алюминиевый сплав, древесина
Количество ступеней
6
Рабочая высота, м
3.6
Максимальная высота, м
1.6
Максимальная нагрузка, кг
150
Ширина верхней ступени, мм
500
Ширина нижней ступени, мм
500
Габариты в сложенном состоянии, мм
1680x550x160
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Страна производитель
Россия
Профессиональные складные рабочие подмости (трансформер) на базе алюминиевых секций (3х6 ступеней). Оборудованы колесами диаметром 100 мм со стопорами для быстрого перемещения по площадке и съемным широким настилом из влагостойкой нескользящей фанеры. Конструкция легко перестраивается в приставную лестницу или двухстороннюю стремянку. Незаменима при проведении длительных штукатурных, малярных и электромонтажных работ на высоте площадки до 1.60 метров.
Парофессиональные рабочие подмости СИБИН ПРП-36 38845, 3 ? 6 ? 3 ступени, алюминиевые, складные, с к - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 16740 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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