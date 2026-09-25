Рабочие подмости СИБИН РП-36 38843, 3 ? 6 ? 3 ступени, алюминиевые, складные, с фиксированной площад
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Лестница
Число секций
3
Материал
алюминиевый сплав, древесина
Количество ступеней
6
Рабочая высота, м
3.5
Максимальная нагрузка, кг
150
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 350 руб.
В наличии
Код товара: 741880
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11 350 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Лестница
Комплектация
Стойки подмостей, фиксированный настил
Число секций
3
Материал
алюминиевый сплав, древесина
Количество ступеней
6
Рабочая высота, м
3.5
Максимальная высота, м
1.55
Максимальная нагрузка, кг
150
Ширина верхней ступени, мм
500
Ширина нижней ступени, мм
500
Габариты в сложенном состоянии, мм
1620x550x140
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, м
1.73х0.56х0.14
Вес, кг.
13.3
Описание товара Рабочие подмости СИБИН РП-36 38843, 3 ? 6 ? 3 ступени, алюминиевые, складные, с фиксированной площад
Надежные алюминиевые складные подмости с фиксированной рабочей платформой из плотной фанеры с сетчатым рифлением. Модель состоит из двух лестничных опор по 6 ступеней и горизонтальных связей. Благодаря шарнирным замкам подмости быстро собираются и жестко фиксируются. Удобны для размещения ведер с краской и тяжелого инструмента. Используются как строительные леса или верстак. Алюминиевый профиль не боится влаги, строительной химии и коррозии.
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Бренд
Тип товара
Лестница
Комплектация
Стойки подмостей, фиксированный настил
Число секций
3
Материал
алюминиевый сплав, древесина
Количество ступеней
6
Рабочая высота, м
3.5
Максимальная высота, м
1.55
Максимальная нагрузка, кг
150
Ширина верхней ступени, мм
500
Ширина нижней ступени, мм
500
Габариты в сложенном состоянии, мм
1620x550x140
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Страна производитель
Россия
Надежные алюминиевые складные подмости с фиксированной рабочей платформой из плотной фанеры с сетчатым рифлением. Модель состоит из двух лестничных опор по 6 ступеней и горизонтальных связей. Благодаря шарнирным замкам подмости быстро собираются и жестко фиксируются. Удобны для размещения ведер с краской и тяжелого инструмента. Используются как строительные леса или верстак. Алюминиевый профиль не боится влаги, строительной химии и коррозии.
Рабочие подмости СИБИН РП-36 38843, 3 ? 6 ? 3 ступени, алюминиевые, складные, с фиксированной площад – стоимость товара 11350 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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