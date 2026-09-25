Лестница секционная СИБИН ЛТ-45 38853, 4 ? 5 ступени, трансформер, алюминиевая
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Характеристики
Тип товара
Лестница
Число секций
4
Материал
алюминиевый сплав
Количество ступеней
5
Рабочая высота, м
5.76
Максимальная нагрузка, кг
100
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 680 руб.
В наличии
Код товара: 741879
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14 680 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Лестница
Комплектация
Лестница, 2 широкие траверсы
Число секций
4
Материал
алюминиевый сплав
Количество ступеней
5
Рабочая высота, м
5.76
Максимальная высота, м
4.7
Максимальная нагрузка, кг
100
Ширина верхней ступени, мм
350
Ширина нижней ступени, мм
350
Габариты в сложенном состоянии, мм
1450x350x277
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, м
1.46х0.34х0.28
Вес, кг.
15.4
Описание товара Лестница секционная СИБИН ЛТ-45 38853, 4 ? 5 ступени, трансформер, алюминиевая
Четырехсекционная алюминиевая лестница-трансформер (4 секции по 5 ступеней). Благодаря надежным автоматическим шарнирным замкам может принимать форму приставной лестницы, Л-образной стремянки или П-образного помоста. Укомплектована двумя широкими стабилизаторами с противоскользящими опорными башмаками. Идеальный многофункциональный инструмент для профессиональных строителей и домашних мастеров, ценящих универсальность и компактность при перевозке.
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Бренд
Тип товара
Лестница
Комплектация
Лестница, 2 широкие траверсы
Число секций
4
Материал
алюминиевый сплав
Количество ступеней
5
Рабочая высота, м
5.76
Максимальная высота, м
4.7
Максимальная нагрузка, кг
100
Ширина верхней ступени, мм
350
Ширина нижней ступени, мм
350
Габариты в сложенном состоянии, мм
1450x350x277
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Страна производитель
Россия
Четырехсекционная алюминиевая лестница-трансформер (4 секции по 5 ступеней). Благодаря надежным автоматическим шарнирным замкам может принимать форму приставной лестницы, Л-образной стремянки или П-образного помоста. Укомплектована двумя широкими стабилизаторами с противоскользящими опорными башмаками. Идеальный многофункциональный инструмент для профессиональных строителей и домашних мастеров, ценящих универсальность и компактность при перевозке.
Лестница секционная СИБИН ЛТ-45 38853, 4 ? 5 ступени, трансформер, алюминиевая - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 14680 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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